Ioniq 5 will immer auf die Autobahn: Hersteller verspricht Update

Die aktuelle Version des Navigationssystems im Hyundai Ioniq 5 führt Routen unabhängig vom Ziel so weit möglich über Autobahnstrecken. Diese Präferenz lässt sich auch nicht ausschalten, wie die Zeitschrift auto motor und sport in ihrer neuen Ausgabe berichtet. Das Thema wird seit Monaten in Internetforen intensiv diskutiert. Jetzt hat Hyundai gegenüber auto motor und sport bestätigt, dass der Hersteller die „Autobahn meiden“­-Option im Navi im Rahmen eines Software-­Updates abgeschaltet hatte. Hyundai hat der Zeitschrift mitgeteilt, dass die Option mit dem nächsten Software­-Update in wenigen Wochen zurückkehren soll.



Hyundai-Fahrer leiden aktuell auch unter langen Reparatur­ und Wartezeiten auf Ersatzteile bei Hyundai. Der Hersteller verweist auf die „angespannte Lage bei Lieferketten, Rohstoffen und elektronischen Bauteilen“. Um Teilelieferungen zu beschleunigen, sei bereits von See-­ auf Luftfracht umgestellt worden, zwischen europäischen Hyundai­-Lagern und Lieferanten gebe es „übergreifenden Austausch“. Eine umfangreiche Ersatzteillieferung solle den Rückruf wegen Ausfällen der integrierten Ladesteuerungseinheit beschleunigen.



Redakteur: Claudius Maintz

(lifePR) (