Im 2. Halbjahr steigen Rabatte auf Elektroautos

Die Reduzierung der Kaufanreize für Elektroautos und ihr Wegfall für Hybridmodelle dürfte im 2. Halbjahr dazu führen, dass die Hersteller zunehmen Stromer durch Rabatte in den Markt drücken. Aufgrund der hohen Bestellvolumina und langen Wartezeiten sind die Hersteller zwar noch ausgelastet, aber offenbar bestellen aktuellen deutlich weniger Autokäufer einen Stromer oder Hybrid. Wie die ZeitschriftMO/OVE aus Händlerkreisen erfuhr, sollen die Bestellungen im Vergleich zum April 2022 um 40 Prozent eingebrochen sein. Deshalb erwartet die Branche, dass ab der zweiten Jahreshälfte die Probleme für den Handel zunehmen. „Wir gehen davon aus, dass der Trend sich kontinuierlich fortsetzen wird und es ab dem zweiten Quartal auch wieder in der Breite bessere Nachlässe und kürzere Lieferzeiten geben wird", sagte Philipp Sayler von Amende, Chef der Online-Neuwagenbörse carwow.de, der aktuellen Ausgabe der ZeitschriftMO/OVE. „Sollte der Absatz bei Elektrofahrzeugen weiter hinter den Erwartungen bleiben, werden wir weitere Rabatte und Preissenkungen der Hersteller sehen. Insbesondere in den letzten Wochen zeichnete sich ein Trend ab, dass die Rabatte wieder stärker ansteigen."Die hohe Förderung hat in der Vergangenheit Kundenvorteile von bis zu 32 Prozent im Schnitt beschert und zusätzliche Nachlässe weitestgehend überflüssig gemacht. Die Kürzungen zum 1. Januar haben zur Folge, dass die Nachlässe bei Stromern auf im Schnitt 17 Prozent gesunken sind. Das ist offenbar zu wenig, um genügend Verbraucher zum Kauf eines teuren E-Fahrzeugs zu animieren.Henning Busse