ID.Golf wird rund 33.000 Euro kosten

Die Golf-Fans müssen sich nach Einstellen der aktuellen Modellreihe VIII mit Verbrennungsmotoren zumindest in Sachen Design nicht umgewöhnen. Auch der nächste rein elektrische ID.Golf, der 2029 auf den Markt kommen soll, wird im klassischen Golf-Design kommen und orientiert sich nach Informationen der Zeitschrift auto motor und sport in den Proportionen und dem Design am Golf IV. So wird der neue Stromer-Golf auch über die charakteristische breite C-Säule des Golf IV verfügen. Die günstige Basisversion soll rund 33.000 Euro kosten und eine Reichweite von mindestens 400 Kilometern bieten – im Alltag und nicht nach WLTP-Norm. Bei den teureren Varianten plant VW mit tatsächlichen Reichweiten von rund 600 Kilometern, das Laden des Akkus von 10 auf 80 Prozent soll nicht länger als 15 Minuten dauern.



Der elektrische Golf basiert auf der neuen SSP-Plattform, in der die heutigen vier Verbrenner- und vier Elektroarchitekturen aufgehen werden. Erst deutlich nach der Marktpremiere des ID.Golf wird es auch ein R-Modell geben, voraussichtlich erst Anfang der 2030er Jahre, so auto motor und sport. Deutlich früher etwa Ende 2026/Anfang 2027 wird ein GTI auf Basis des ID.2 kommen, allerdings mit einer Leistung von deutlich unter 200 PS.



Auch in Sachen Software und Steuerung verspricht VW, dass der ID.Golf vor allem zuverlässig wird. „Volkswagen hat beim Thema Software gelernt. In vielen Bereichen haben wir den Wettbewerb sogar überholt, zum Beispiel mit unserem E-Routenplaner, dem superschnellem HMI und optimierter, einfacher Bedienung“, so VW-Entwicklungschef Kai Grünitz in auto motor und sport. Dass die Software stabil und zuverlässig läuft, zeigten zuletzt Tiguan, Passat und ID.7 Tourer in den Tests der auto motor und sport.



