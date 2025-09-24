Höhere Autopreise verteuern ambulante Pflege
Verbandschef Meurer: Viele können sich angemessene Pflege nicht mehr leisten
Das führe dazu, dass sich nicht mehr alle die notwendige Pflege leisten können. „Die Leistungsbeträge für Pflegebedürftige sind nicht annähernd in gleicher Weise gestiegen. Letztlich sorgt das dafür, dass sich viele Pflegebedürftige nicht mehr die Versorgung leisten können, die sie brauchen.“ Für die Umstellung auf Elektroautos sieht Meurer kaum Spielräume. „Viele Dienste haben längst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber die muss man sich auch leisten können. Die Kostenträger, also die Kranken- und Pflegekassen, sind gefragt, hier gezielt zu unterstützen.“
Redakteur: Claudius Maintz