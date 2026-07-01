Heißes Comeback eines Motorrad-Klassikers in Neukirchen
The Newchurch Summit 2026
Heuer fand das Festival erstmals unter dem neuen Namen und Konzept The Newchurch Summit statt. Mit 1000PS, einem Unternehmen der Motor Presse Stuttgart, als neuem Co-Veranstalter an der Seite des Tourismusverbands Neukirchen kamen zusätzliche Power, neue Ideen und mehr Motorrad-Erlebnis ins Event: mehr Testmöglichkeiten denn je, mehr Marken, mehr Action, stärkere mediale Präsenz und mehr Nähe zur Motorrad-Community.
Trotz Temperaturen von weit über 30 Grad war der Andrang stark: 25 Aussteller, über 140 verschiedene Testmotorräder und 1.245 Probefahrten mit über 43.500 gefahrenen Probefahrt-Kilometern – mehr als eine Erdumrundung – zeigen die hohe Nachfrage.
Der Newchurch Summit verband hochkarätige Aussteller, außergewöhnlich viele Testmotorräder, Communitybuilding und internationales Rahmenprogramm mit der alpinen Kulisse rund um Neukirchen. Die Riders Week von 21. bis 28. Juni bot geführte Alpentouren, etwa über die Großglockner Hochalpenstraße, sowie Riders Nights mit Livemusik. Beim Riders Weekend von 25. bis 28. Juni wurde ganz Neukirchen zur Festivalzone – mit mehreren Areas, zwei Bühnen, Dealers Boulevard, Markenvielfalt, Reisevorträgen, Street Comedy, Doppeldeckerbus, Kinderprogramm, Familientag, Trainings, BMW GS Trophy und ÖTSV Kids E-Cup.
Für Showhighlights sorgten Sarah Lezito und Rok Bagoroš mit Wheelies, Stoppies und qualmenden Reifen, Bernd Hiemer auf einer serienmäßigen BMW R 1300 GS, der Globe of Speed mit bis zu drei Motorrädern gleichzeitig in der fünf Meter großen Stahlkugel sowie das Honda Moto Gymkhana mit der brandneuen elektrischen Honda WN7. Dabei ging es im Pylonenparcours um Präzision, Blicktechnik, Balance, Fahrzeugkontrolle und schnelle Wertungsläufe gegen die Stoppuhr.
Mit der ersten Ausgabe unter Beteiligung von 1000PS wurde deutlich: Der Newchurch Summit verbindet alpine Kulisse, gewachsene Eventtradition, starke Shows, viele Probefahrten, hochkarätige Aussteller, Communitybuilding und neue organisatorische Power zu einem wichtigen Treffpunkt der Motorradbranche und Motorrad-Community im deutschsprachigen Raum.
The Newchurch Summit 2026 zeigte eindrucksvoll: Newchurch lebt – heißer, vielseitiger und energiegeladener denn je.
Stimmen zum Event
Nils Müller, Gründer und CEO von 1000PS:
„Mit dem Newchurch Summit betritt 1000PS eine neue Bühne als Festival-Veranstalter und ich bin mit unserem Einstand zufrieden. Wir haben Hunderte Motorradfahrer auf neue Bikes bekommen, konnten vielfältige Unterhaltung bieten und sind trotz der Hitze cool geblieben. Was für leiwander Event!“
Marcel Stehbeck, Lead DACH Marketing KTM:
„Für KTM stehen Community und der direkte Austausch mit Motorradenthusiasten klar im Mittelpunkt – genau das hat der Newchurch Summit 2026 auf besondere Weise erlebbar gemacht. Die hohe Nachfrage nach Probefahrten und das starke Interesse der Szene an unserer Marke haben uns ebenso begeistert wie die vielen persönlichen Gespräche vor Ort. Unser besonderer Dank gilt allen Partnern und Organisatoren – allen voran dem 1000PS-Team sowie dem Team des Newchurch Summit in Neukirchen – für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die engagierte Unterstützung vor Ort und die Gelegenheit, KTM in diesem Umfeld zu präsentieren.“
Filip De Clippel, Marketing Manager Honda Deutschland:
„Der Newchurch Summit hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig und vielfältig die Motorradszene ist. Trotz der extremen Wetterbedingungen mit großer Hitze und durchgehender Sonne verlief die Veranstaltung hervorragend. Wir freuen uns, als Aussteller mit zahlreichen Honda Motorrädern zum Probefahren sowie unserer Moto Gymkhana Teil dieses besonderen Events gewesen zu sein und den direkten Austausch mit der Motorrad-Community zu erleben.“
Ingrid Maier-Schöppel, Geschäftsführung Tourismusverband Neukirchen:
„Der erste Newchurch Summit war ein voller Erfolg! So viele Hersteller, Aussteller und Motorräder wie noch nie. Besonders schön war die Mischung aus vielen langjährigen Gästen und noch mehr neuen Besucherinnen und Besuchern. Ein großes Danke gilt unserem top motivierten Partner 1000PS – es gibt keinen besseren. Unser Fazit: Nach dem Newchurch Summit ist vor dem Newchurch Summit. Ein überglückliches Danke an alle, die dabei waren!“
Tobias Reith, Leiter BMW Motorrad Österreich:
„Als jahrelanger Partner des Club of Newchurch war es für uns als BMW Motorrad in Österreich selbstverständlich, auch das neue Format Newchurch Summit zu unterstützen. Unser umfangreiches Angebot an On- und Offroad-Probefahrten mit exklusivem BMW Motorrad Enduro Park und Instruktoren wurde trotz der Hitze äußerst positiv angenommen. Das Highlight der Besucher waren hier die BMW F 450 GS, BMW R 12 G/S und BMW R 1300 GS Modelle. Der zentrale BMW Motorrad-Stand wurde bis zum späten Abend genutzt, um neueste Concept Bikes wie die R 20 oder Customizing-Projekte zu begutachten und sich über die besten Routen der Gegend auszutauschen. Ein markenoffenes Event wie der Newchurch Summit ist eine tolle Möglichkeit für die Motorrad-Community.“
Hier geht es zum Downloadbereich der Eventbilder: picdrop.com/amyleephotography/5wtawjTKZZ
Mehr über den Newchurch Summit 2026 gibt es hier: newchurch.at
Mehr zu 1000PS finden Sie hier: 1000ps.at/ueberuns
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