„Gut und günstig“: Preiswerte Ausrüstungen

Ob kleine Tagestour oder großes Wander-Abenteuer: Der Spaß hat schnell ein Ende, wenn das Equipment den Anforderungen nicht standhält. Doch die High-Tech-Varianten von Regenjacken, Trekkinghosen und Schlafsäcken sind nicht für jeden erschwinglich – zumal die Preise in jüngster Zeit empfindlich gestiegen sind. "Wir sehen Preiserhöhungen von bis zu 30 Prozent", sagt Boris Gnielka, Ausrüstungsexperte des Magazins outdoor. "Verantwortlich dafür sind vor allem drei Gründe: Die Energiekosten für die Herstellung von Synthetikfasern und für Transporte sowie die teure Entwicklung nachhaltigerer Materialien."In der aktuellen Ausgabe (04/2024) stellen Gnielka und sein Kollege Frank Wacker Produkte für vier Einsatzzwecke mit dem jeweils besten Preis-Leistungs-Verhältnis vor. "Sie alle mussten die gleichen harten Prüfungen überstehen, die wir auch bei den hochpreisigen Produkten anwenden", sagt Wacker. "Für Regenjacken ist das zum Beispiel eine Powerberegnung, die einem mehrstündigen Wolkenbruch unter stürmischen Bedingungen entspricht." Die outdoor-Ausrüstungsexperten wissen genau, worauf sie achten müssen, bringen sie es doch zusammen auf ganze 50 Jahre Testerfahrung sowohl unter Laborbedingungen wie auf Tour.Einige vermeintliche Schnäppchen fielen schon bei der Sichtung des riesigen Angebots durch, weil wichtige Details fehlten, die Verarbeitung nicht sorgfältig genug war oder sich schon vorab Schwachstellen zeigten. Zwei Dutzend Kandidaten blieben übrig, die sich bei den outdoor-Härtetests bewährten. Vorgestellt werden besonders leichte Produkte für kurze Wandertage, robusteres Equipment für anspruchsvollere Touren, ein Set für "Mikroabenteuer" mit Übernachtung sowie eines für längere Reisen mit Zelt.Ein weiteres Highlight der aktuellen Ausgabe ist die Maxibeilage "Green Issue", die sich seit 2017 in jedem Frühling auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert. "Bei den Recherchen beeindruckt es uns jedes Jahr aufs Neue, wie konsequent viele Outdoor-Hersteller an einer nachhaltigen Produktion arbeiten", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp. Die outdoor 04/2024 ist ab heute im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich, auch als E-Paper.