Große Leserwahl von sport auto: Porsche erreicht fünf Spitzenplätze
Fans sportlicher Fahrzeuge haben abgestimmt
Bei der diesjährigen 33. Leserwahl haben 9.190 Teilnehmende ihre Stimme abgegeben und Porsche mit ihrem Voting fünf Mal auf den Spitzenplatz gehoben, hinzu kommt eine weitere Positionierung unter den ersten drei. Die größte Zustimmung unter den Porsche-Siegern erreichte das Modell Porsche 911 Carrera T mit 36,6 Prozent (Kategorie „Coupés bis 150.000 €“). BMW kommt sieben Mal aufs Treppchen, davon zwei Mal auf Platz 1. Eines der Siegermodelle, der BMW M3, erhielt die hohe Zustimmung von 39,7 Prozent in der Kategorie „Limousinen/Kombis bis 100.000 €“. Einen Riesenerfolg erreichte auch Audi: Sechs Modelle des Herstellers schaffen es aufs Podium, zwei davon auf den Spitzenplatz. So wurde der Audi RS3 Sportback Sieger in der Kategorie „Kompaktwagen über 50.000 €“. Die vollständige Tabelle der Top-Platzierungen aus den Fahrzeugwahlen gibt es hier zum Download.
Neben den Fahrzeugen standen 15 BEST BRAND-Kategorien aus Bereichen wie Zubehör, Reifen, Tuning- und Pflegeprodukte oder nationale Rennserien zur Wahl. Alle Details zu den Ergebnissen werden in der aktuellen Ausgabe von sport auto (12/25) veröffentlicht, die im Handel und zudem unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).
„Den sport auto award verleihen wir nun zum 33. Mal. Das ist einzigartig im Sportwagensegment, und ich bin stolz, diese Tradition fortführen zu dürfen“, sagt Chefredakteur Michael Pfeiffer. „Die Leserwahl wird von den Herstellern und Zulieferern aus vielen Gründen mit größtem Interesse verfolgt, aber einer ist der allerwichtigste: Wie gut kommt das Auto oder das Produkt an, für die sie stehen. Das bewerteten 9.190 Leser von sport auto, die selbst in aller Regel einen Sportwagen oder ein sportliches Fahrzeug besitzen und das auch artgerecht bewegen. Gerade in der heutigen, von Technologiewandel geprägten Zeit spiegeln die Ergebnisse das Meinungsbild der Kernzielgruppe perfekt wider.“