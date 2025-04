Große Leserwahl „Motorrad des Jahres 2025“: BMW bleibt mit Abstand die beliebteste Marke

Wenn das Magazinzur Verleihung der Preise aus seinen großen Leserwahlen „Motorrad des Jahres“ und „Best Brand“ einlädt, kommt die ganze Branche! Für die Entscheider der Hersteller-, Zubehör- und Bekleidungsfirmen sowie aus dem Handel ist es das wohl wichtigste Event des Jahres, um sich zu treffen und auszutauschen. In diesem Jahr nahmen die Gewinner ihre Trophäen in besonders stilvollem Rahmen entgegen: Gefeiert wurde im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart.Unangefochtener Star war auch 2025 wieder der Hersteller BMW: Seine Motorräder wurden von den 46.817 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (notariell testiert) in sechs von zwölf Kategorien die meisten Stimmen. „Als deutscher Hersteller genießt BMW einen hervorragenden Ruf und hat mit der R 1300 GS das meistverkaufte Motorrad Deutschlands im Angebot“, sagt Uwe Seitz, Chefredakteur von. „Die Ergebnisse der diesjährigen Wahl zeigen erneut, dass die Qualität der Maschinen die Kunden offenbar überzeugt.“ Zwei Kategorien entschied der Hersteller KTM für sich und jeweils ein Preis ging an die Hersteller Triumph, Ducati, Kawasaki und Vespa. Die Liste der Top 3 aller Kategorien sowie die Best Brand-Gewinner finden Sie im Anschluss. Die gesamten Platzierungen werden in der Ausgabe 09/25 veröffentlicht, die ab dem 11. April 2025 im Handel erhältlich ist oder unter shop.motorpresse.de (auch als E-Paper), und zudem unter motorradonline.de Der Innovation Award ging in diesem Jahr an den Hersteller Honda, der mit dem V3 E-Kompressor-Konzept den Verbrennermotor noch mal neu gedacht hat: „Durch die Zylinderanordnung und die Aufladung ist er sehr kompakt und braucht wenig Hubraum, um eine gute Leistung zu erzielen“, sagt Uwe Seitz. „Das spart Gewicht, sorgt für eine effektive Verbrennung und senkt so den Spritverbrauch – ohne dass man auf Fahrspaß verzichten müsste.“Zwar hat die Insolvenz des großen Herstellers KTM im vergangenen Jahr Turbulenzen in der Motorradwelt ausgelöst, doch der Branche geht es gut. Sie verzeichnet laut Industrieverband Motorrad 11 Milliarden Euro Umsatz jährlich und beschäftigt rund 250.000 Menschen: „Diese Zahlen sind allerdings von 2016 und seitdem hat es einen stetigen Zuwachs gegeben“, sagt Uwe Seitz. „So stiegen in diesem Jahr die Zulassungszahlen erstmals über die 5 Millionen-Marke.“ Es gebe sogar weiteres Wachstumspotenzial: „Die Kundschaft ist zuletzt deutlich weiblicher geworden und zudem interessieren sich auch jüngere Menschen wieder mehr für das Motorradfahren.“Für die sich dadurch verändernden Mediengewohnheiten istschon länger gut aufgestellt und intensiviert aktuell unter dem Motto „Ride the Future“ seine Performance auf allen Kanälen: Ein Relaunch des Printheftes ist in Arbeit, der Digitalauftritt wurde bereits optimiert und die Frequenz des Podcasts „Kurvendiskussion“ erhöht. Zudem werden für die YouTube- und Social-Kanäle immer wieder neue Formate entwickelt, die ebenso unterhaltsam wie informativ sind. „Was alle Angebote vereint, ist ihre Grundlage: unsere einzigartige Testkompetenz, gepaart mit qualitativ hochwertigem Journalismus“, sagt Uwe Seitz. „Damit genießen wir ein extrem hohes Vertrauen in der Community.“