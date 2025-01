Formel 1: Cadillac will Mitte 2025 über seinen Nr.1-Fahrer entscheiden

Der neue Formel-1-Rennstall Cadillac will sich nach Informationen der Zeitschrift auto motor und sport im Sommer entscheiden, welcher erfahrene Pilot im Cockpit Platz nehmen wird. Mario Andretti, Vorstandsdirektor im neuen Rennstall des Autokonzerns GM, sagte gegenüber der neuen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport: „Bei den Fahrern halten wir uns alle Optionen offen. Es wäre falsch, sich jetzt schon festzulegen. Wir lassen uns Zeit und beobachten den Markt.“ Laut auto motor und sport soll die Entscheidung Mitte diesen Jahres fallen. Als zweiter Pilot gilt der langjährige, junge US-Fahrer Colton Herta als gesetzt.



Dabei verspricht Andretti dem neuen Spitzenfahrer im US-Team technische Exzellenz und die Chance, in einem erfolgreichen Team zu fahren. „Die Formel 1 kann von General Motors den vollen Einsatz erwarten. Sie haben großen Stolz. Schaut euch an, wie sie im GT-Rennsport und bei den Sportwagen expandiert haben. Die machen keine halben Sachen. Sie sind ehrgeizig und haben große Ziele. Das neue Reglement zwingt alle, bei null zu beginnen. Das wird uns helfen.“ Mit Pat Symonds, Nick Chester, Jon Tomlinson, Rob White, John Mc-Quilliam und Simon Cayzer sitzen hundert Jahre Erfahrung in Cadillacs Konstruktionsbüro. Alle kommen aus dem Fundus von Renault und Manor. Die Konkurrenz fürchtet bereits, dass sich das neue Team bald auch mit Personal aus ihren Reihen eindeckt. Cadillac hat bei den Löhnen und Posten noch Luft nach oben.



Redakteur: Michael Schmidt

