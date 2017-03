Fisker: Schon 2019 Reichweite von 700+

Der Autohersteller Fisker hat angekündigt, schon 2019 elektrische Reichweiten von mehr als 700 Kilometern zu ermöglichen. Damit will Unternehmenschef Henrik Fisker weiterhin die größte Reichweite aller serienmäßig hergestellten Elektroautos anbieten. Das kündigte Fisker auf dem auto motor und sport Kongress in Stuttgart an. Derzeit erreicht der Fisker E-Motion 640 km.



Die Schallgrenze von 1000 Kilometern Reichweite will Fisker bereits im Jahr 2024 übertreffen, sagte Fisker. Gleichzeitig will der Autobauer die Ladenzeiten drastisch reduzieren. Ab 2019 soll es nur noch neun Minuten dauern, um die Energie für 200 Kilometern zu laden.

