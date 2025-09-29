Führungswechsel und Neustrukturierung bei FLUG REVUE: Patrick Hoeveler übernimmt

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Patrick Hoeveler (52) die Leitung des Magazins FLUG REVUE von Karl Schwarz, der seit 1998 als stellvertretender Chefredakteur den Titel entscheidend mitgeprägt hat und nun in den Ruhestand geht. Stellvertretender Redaktionsleiter wird Patrick Zwerger (41).



Patrick Hoeveler und Patrick Zwerger führten bisher gemeinsam die Onlineredaktion von FLUG REVUE und wollen nun die bereits gut zusammenarbeitenden Teams der Flugtitel aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart noch enger miteinander sowie den digitalen Kanälen verzahnen. „Wir denken künftig konsequent in der Marke FLUG REVUE: Inhalte entstehen gemeinsam und kanalneutral – mit dem Ziel, die Marke zu stärken und unsere Zielgruppe über alle Plattformen optimal zu erreichen“, sagt Benjamin Pfalzgraf, Publisher des Geschäftsbereichs Mobilität. „Patrick Hoeveler und Patrick Zwerger werden diesen Prozess neu denken und vorantreiben.“



Pfalzgraf dankt Karl Schwarz für seine Arbeit, die FLUG REVUE zu einem der erfolgreichsten Special Interest-Magazine auf dem Markt gemacht hat: „Karl Schwarz ist eine feste Instanz im Flugjournalismus. Mit seiner unermüdlichen Leidenschaft und Expertise hat er über viele Jahre hinweg Maßstäbe gesetzt und bleibende Spuren hinterlassen. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm von Herzen alles Gute.“

(lifePR) (