EnBW: Nicht jeder Parkplatz braucht Ladestation
„Technisch und betriebswirtschaftlich nicht machbar – und nicht notwendig“
Der Schlüssel dazu sei, dass man flächendeckend schnellladen kann. „Wenn Schnellladeparks in Städten etabliert sind, wird keiner mehr die schwachen AC-Säulen am Straßenrand vermissen.“ Das Netz sei in den vergangenen Jahren enorm ausgebaut worden. „Ich würde die Infrastruktur beim Schnellladen inzwischen als sehr gut bezeichnen, die EnBW ist in den letzten Jahren stark in Vorleistung gegangen, sowohl was die Anzahl der Säulen betrifft als auch die Ladeleistung“, so CEO Roemheld. „Jetzt kommen E-Fahrzeuge auf den Markt, die die hohen Ladeleistungen auch nutzen können. Mit unserem Netz in ganz Deutschland sorgen wir dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden im Schnitt alle 50 Kilometer einen EnBW-Schnellladestandort finden – egal ob in der Stadt, auf dem Land oder entlang der Autobahn.“
Redakteur: Dirk Gulde