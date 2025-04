E-Taxen überzeugen in der Hamburger Praxis

Taxen mit rein elektrischem Antrieb haben sich in Hamburg bewährt. 700 der rund 3000 Hamburger Taxen fahren derzeit vollelektrisch – und das zur Zufriedenheit der Unternehmen und auch der Fahrgäste. Seit Januar dürfen in Hamburg sogar nur noch Taxen mit Elektroantrieb zugelassen werden. Für den Chef der großen Taxi-Genossenschaft Hansa Funktaxi eG, die 700 Fahrzeuge betreibt, davon auch viele mit Elektroantrieb, ist das kein Problem. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Unsere Privatkunden loben nicht nur den Komfort der E-Taxis, sondern auch unseren Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Genossenschaftschef Jan Weber im Gespräch mit auto motor und sport. „Auch immer mehr Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, begrüßen die Umstellung, bestellen explizit E-Taxis.“



Auch betriebswirtschaftlich seien die Elektro-Taxen interessant. „Eine Inspektion kostet nur rund 160 Euro – so viel wie ein Ölwechsel beim Verbrenner. Weitere Termine in der Werkstatt sind nicht notwendig. Die Bremsen müssen nicht wie bei Diesel-Taxis bereits nach 40.000 Kilometern erneuert werden. Einige fahren mit den ersten Bremsen schon weit über 100 000 Kilometer“, so Weber. Probleme mit den Reichweiten gebe es zumindest bei Stadtfahrten nicht. Ein Taxi, das rund um die Uhr im Einsatz ist, komme auf eine Kilometerleistung von knapp 400 Kilometer am Tag, mit nur einem Fahrer sind es rund 200 Kilometer. Nur bei Langstreckenfahren von 400 bis 500 Kilometern sei die Akkureichweite wichtig. Weber: „Im Vergleich zu Hamburg ist die Ladeinfrastruktur auf dem Land nach wie vor katastrophal.“ Der Verschleiß der Akkus halte sich trotz der häufigen Ladevorgänge in Grenzen. „Auch nach jahrelangem und täglich mehrmaligem Schnellladen hat die Alterung nur geringe Auswirkungen auf die Reichweite“, betont Weber.



Redakteur: Claudius Maintz

