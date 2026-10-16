Drei Siege für VW – BMW ist Design-Marke des Jahres
Ergebnisse des renommiertem Automobil-Design-Awards autonis
Mit entsprechend großem Interesse werden die Ergebnisse in der Branche erwartet. 2026 standen 92 Kandidaten zur Wahl, verteilt auf elf Kategorien von Kleinwagen über Vans bis hin zu Luxus-SUV/Gelände-wagen.
Volkswagen kann sich über insgesamt drei Kategorie-Siege freuen. Das Facelift des VW Multivan gewinnt die Van-Kategorie, und der neue VW T-Roc siegt in der Kategorie „Kleine SUV/Crossover“. Auch das Design des neuen VW ID.Polo kommt hervorragend an, er sichert sich in der Kleinwagen-Kategorie Platz 1 vor seinem Technikbruder Cupra Raval. In der Kompaktklasse dreht sich dann das Bild, hier liegt der überarbeitete Cupra Born vor dem VW ID.3 Neo.
„In einer Zeit, in der es für Automobil-Hersteller immer herausfordernder wird, sich technologisch von anderen Wettbewerbern abzuheben, kommt dem Design eine kaufentscheidende Bedeutung zu“, erläutert Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung. „Das spiegeln auch unsere Befragungs-Ergebnisse klar wieder. Aus einer Vielzahl von Kriterien wurde das Außendesign mit 48 Prozent am zweithäufigsten genannt, lediglich das Preis-Leistungs-Verhältnis war mit 50 Prozent Nennungen noch etwas relevanter für die eigene Kaufentscheidung.“
BMW wird wie im Vorjahr als beste Designmarke ausgezeichnet. Die Design-Sprache der Neuen Klasse kommt bei der auto motor und sport-Community offensichtlich gut an. Der BMW i3 gewinnt mit deutlichem Abstand bei den Mittelklasse-Fahrzeugen, der BMW iX3 holt in der Kategorie der Großen SUV/Gelände-wagen den zweiten Platz.
Den Preis für die Marke mit dem besten Innenraumdesign holt sich erneut Mercedes und siegt außerdem mit der erneuerten S-Klasse in der Kategorie Oberklasse. Sechs weitere Plätze auf den Treppchen der diesjährigen autonis-Wahl untermauern die Bedeutung von Mercedes als erfolgreiche Designmarke.
Die Ergebnisse der autonis-Wahl werden in der Ausgabe 23/2026 von auto motor und sport veröffentlicht, die ab dem 22. Oktober 2026 im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper) sowie online unter motorpresse.de/presse/news/leserwahl-autonis-2026.
Die Preisverleihung fand am 15. Oktober 2026 im Rahmen einer großen Gala im CUBE Kunstmuseum in Stuttgart statt, gemeinsam mit den Siegern der Leserwahlen Tech Award von auto motor und sport sowie Familienauto des Jahres von AUTO Straßenverkehr.