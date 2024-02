Dacia Sandero besteht ams-Dauertest mit Bravour

Wie zuverlässig auch sehr günstige Autos sein können, zeigt der Dacia Sandero Stepway im Dauertest der Zeitschrift auto motor und sport. Die Redaktion hat einen Stepway seit Herbst 2021 zweieinhalb Jahre und 73.500 Kilometern lang allen Herausforderungen ausgesetzt. Obwohl das Auto zum Preis von damals 16.040 Euro (samt Extras für 2750 Euro) zu den günstigsten Autos im ams-Dauertest gehört, hatte der Dacia keinen Ausfall. Neben den normalen Serviceintervallen waren keine Werkstatt-Besuche notwendig. Inklusive anderer Testparameter landete der Dacia in der langjährigen Liste im Mängelindex seiner Klasse hinter dem Seat Leon 2.0 TDI gemeinsam mit den Konkurrenten Ford Focus Turnier 1.5 EcoBoost, Mercedes A 220 d und Kia Niro PHEV 1.6 GDI auf dem zweiten Platz der Autos mit den geringsten Problemen im ams-Dauertest.



Das ist um so bemerkenswerter, als dass der Testwagen von den Testredakteuren für zahlreiche auch rauhe Transportaufgaben genutzt wurde. Dabei zeigte der Sandero dennoch hohe Zuverlässigkeit und keine Ausfälle. Fazit der Testfahrer: Der Dacia zeigt, dass es besser ist, vom Wesentlichen genug zu haben als vom Nebensächlichen zu viel.



Zwar hat der Sandero einige Schwächen: So lassen sich die Gurte nicht höhenverstellbar einstellen, die Sitze sind weich und bieten wenig Halt, Probleme hat der Totwinkelwarner bei dichtem Verkehr auf der Autobahn, die Scheinwerfer sind keine Glanzlichter und die Federung mitunter rumpelig. Gleichzeitig bietet der Stepway so viel Ausstattung, Platz, Komfort und nicht überkandidelte, doch moderne Technik, wie sie andere Hersteller erst weit oberhalb von 20.000 Euro im Programm haben.



Redakteur: Sebastian Renz

