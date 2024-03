Dacia-Chef kündigt weitere Modelle in der Golf-Klasse an

Der Chef der Renault-Tochter Dacia, Denis Le Vot, hat angekündigt, dass der rumänische Autohersteller künftig mehrere Modelle in der Kompaktklasse (VW Golf, Ford Focus, Audi A3) anbieten will. Der neue Bigster, der in einem Jahr auf den Markt kommt, sei nur der Einstieg in das C-Segment. „Der Schritt ins C-Segment ist die naheliegendste Maßnahme, auch angesichts der allgemeinen Preisentwicklung. Heute kosten diese Autos schnell 40.000 Euro und mehr – der Bigster wird mit Sicherheit darunter bleiben“, kündigt der Dacia-Chef Le Vot im Gespräch mit der neuen Ausgabe 7 der Zeitschrift auto motor und sport an.



Der Bigster werde nur das erste Dacia-Modell in der Kompaktklasse sein. „Mit dem Bigster endet das erste Kapitel. Darüber hinaus wird es im C-Segment zwei weitere Modelle mit anderen Karosserieformen von uns geben.“ Außerdem arbeite Dacia an weiteren Antriebsvarianten. „Die Zukunft ist eher Hybrid, aber nicht als Plugin“, so Le Vot. „LPG wird im Angebot bleiben und wir arbeiten weiterhin auch an Allrad-Varianten.“ Kleinere Dacia-Modelle sollen künftig auch mit klassischem Automatikgetriebe angeboten werden. „Wir sprechen hier über einen Horizont von zehn Jahren.“



Redakteur: Stefan Cerchez

