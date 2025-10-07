Kontakt
Christian Jehle übernimmt Leitung Digital und Technologie und koordiniert die Umsetzung der KI-Strategie „Motor Mind“

Motor Presse Stuttgart startet in neue digitale Ära

Mit einem klaren Aufbruchsignal bleibt die Motor Presse Stuttgart auf Modernisierungskurs. Christian Jehle (37) übernimmt ab dem 1. November 2025 als neuer Leiter Digital und Technologie die Verantwortung für die operative Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Digital- und Technologie-Bereichs.

Zugleich wird Christian Jehle die unternehmenseigene KI-Strategie „Motor Mind“ maßgeblich umsetzen und damit den Weg in eine neue Ära ebnen. Die Strategie steht für signifikante Investitionen in Technologie und Innovation und die konsequente Transformation der Motor Presse in ein zukunftsorientiertes Medienhaus, das viel mehr als nur traditionelle Publishing-Prozesse bietet.

Nach Stationen in leitenden Digitalfunktionen bei der WEKA Media Publishing GmbH, The Walt Disney Company (Germany) GmbH und der SÜDWEST PRESSE Online Dienste GmbH verantwortete Christian Jehle bei Hubert Burda Media im Garten- & Living-Segment den gesamten Digital-Bereich und baute den Bereich Corporate Partnership auf. Zudem war er mitverantwortlich für die übergreifende Digitalstrategie des BurdaVerlags. 2024 gründete er gemeinsam mit einem Partner die Crafted Minds GmbH, ein Medien- und Marketinghaus und unterstützt Medienhäuser bei der Umsetzung digitaler Transformationsprozesse.

„Mit Christian Jehle gewinnen wir einen ausgewiesenen Digitalexperten mit großer Umsetzungskompetenz und Innovationskraft, den ich bereits gut kenne und sehr schätze. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und seine Unterstützung bei der Umsetzung unserer ambitionierten KI-Strategie, - damit setzen wir ein klares Zeichen für unsere Zukunftsfähigkeit und die konsequente Weiterentwicklung unseres Unternehmens.“, so Stefan Karcher, im Board verantwortlich für Produkt- & Business-Services.

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

