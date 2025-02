CARAVANING kürt die besten Campingplätze Europas 2025

Platz: Club Camping Jesolo International Platz: Camping De Kleine Wolf Platz: Camping Le Paradis St.-Léon-sur-Vézère

Platz: Rosenfelder Strand Ostsee Camping Platz: Camping Hopfensee Platz: Camping Strukkamphuk

Platz: Camping Le Paradis St.-Léon Platz: Yelloh! Village Le Brasilia Platz: Camping Nature Parc L’Ardéchois

Platz: Jesolo International Club Camping Platz: Camping Village dei Fiori Platz: Centro Vacanze Pra delle Torri

Platz: Erlebnis Resort Aufenfeld Platz: Zugspitz Resort Platz: Natürlich Hell

Platz: Camping De Kleine Wolf Platz: Vakantiepark TerSpegelt Platz: Camping De Paal

Platz: FKK-Camping Valalta Platz: Camp Val Saline Platz: Valamar Camping Istra

Platz: La Ballena Alegre Costa Brava Platz: Camping Les Medes Platz: Camping Aquarius

CARAVANING hat die besten Campingplätze in den beliebten Reiseländern Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande Kroatien und Spanien gekürt. Neu ist die Auszeichnung der Top Ten Campingplätze in Europa. Die Preisverleihung fand auf der Messe Reisen & Caravaning in Hamburg statt.Neben der erneuten Auszeichnung als bester Campingplatz Italiens sicherte sich der Club Camping Jesolo International aus der Nähe von Venedig in diesem Jahr auch den Titel des besten Campingplatzes Europas. Sein innovatives All-inclusive-Konzept setzt Maßstäbe in der Branche und erfreut sich großer Beliebtheit bei den GästenIn Kroatien, den Niederlanden und Frankreich verteidigten die Vorjahressieger erfolgreich ihren Spitzenplatz und wurden auch 2025 als beste Campingplätze ihrer Länder ausgezeichnet.In Deutschland sicherte sich in diesem Jahr der Rosenfelder Strand Ostsee Camping den ersten Platz. In Österreich wurde das Erlebnis Resort Aufenfeld zum besten Campingplatz des Landes gekürt, während in Spanien der Camping La Ballena Alegre Costa Brava an der Spitze steht.Das Ranking basiert auf der jährlich aktualisierten CARAVANING-Bestenliste. Ein Punktesystem mit maximal 180 Punkten berücksichtigt nur vom ADAC als „Superplätze“ ausgezeichnete Campingplätze. Bewertungen von ACSI, Zoover, Camping.info, Pincamp, Google und dem ADAC-Campingführer fließen mit jeweils bis zu 30 Punkten ein.„Unsere Bestenliste ist kein klassisches Jury-Urteil, sondern basiert auf einer breiten Datenbasis aus echten Camper-Bewertungen. So entsteht ein einzigartiges Ranking, das Qualität und Kundenzufriedenheit objektiv abbildet“, erklärt Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING.Die Top 3 der CARAVANING-Bestenliste 2025 finden Sie im Anhang. Alle Ergebnisse werden auf www.caravaning.de veröffentlicht und in der CARAVANING-Ausgabe 4/25 präsentiert, die ab 20. März 2025 erhältlich ist.Über CARAVANING: Europas führendes Camping-Magazin liefert seit 66 Jahren wertvolle Informationen zu Wohnwagentechnik, -pflege, -entwicklung und Reisen. Schwerpunkte sind praxisnahe Campingplatz-Tests, exklusive Reiserouten und ein umfangreiches Campingplatz-Archiv. Monatlich erreicht CARAVANING rund 240.000 Leserinnen und Leser.