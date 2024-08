Blume zu Porsche-Rendite: Unser Ziel bleiben 20 %

Porsche-Vorstandschef Oliver Blume ist optimistisch, dass Porsche wie geplant trotz aktuell schwächerer Rendite die angestrebten 20 % nach Erneuerung der Modellpalette erreichen wird. Für den aktuellen Rückgang macht Blume die Erneuerung von vier der sechs Modellreihen in nur einem Jahr verantwortlich. Schon im 2. Quartal habe Porsche aber wieder an Tempo zugelegt. „Obwohl der chinesische Markt eingebrochen ist, hat Porsche im 2. Quartal im Bereich Automobil knapp 18 Prozent Rendite geschafft. Damit liegen wir am oberen Ende der Erwartungen“, sagte Blume im Gespräch mit auto motor und sport. Das Ziel von 20 % Rendite sei wichtig, um „in der Transformation der Automobilindustrie und unter volatilen Marktbedingungen die Kraft für zukunftsgerichtete Investitionen zu haben“, so Blume. „Strategisch, langfristig eine Rendite von 20% zu erreichen, ist ein großartiger Ansporn für unser Team, noch effizienter zu werden. Stärkere Renditen machen uns noch unabhängiger und sichern unsere Arbeitsplätze.“

