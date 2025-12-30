Kontakt
BMW-Vorstand: Kleine Elektroautos bleiben teurer als kleine Verbrenner

Entwicklungsvorstand Post: Batterie ist der kritische Punkt

(München, )
Kleinere Elektroautos werden auf absehbare Zeit teurer sein als Autos mit Verbrennungsmotoren. Ursache dafür sei vor allem die Batterie, sagt BMW-Entwicklungsvorstand Joachim Post im Gespräch mit der neuen Ausgabe 2 der Zeitschrift auto motor und sport. „Kostenparität zwischen Verbrenner und Elektro wird es hier so schnell nicht geben. Die Größe der Batterie ist ein kritischer Punkt. Schließlich muss nicht nur der Preis, sondern auch die Produktsubstanz stimmen.“ BMW werde zwar „ein Angebot machen, das einem Verbrenner-Kunden den Umstieg auf die Elektromobilität leicht macht“, so Post. „Klar ist aber auch, dass es sich dabei nicht um Auto mit einer Reichweite von 800 Kilometern zum Preis eines 116 handeln kann. Das ist weder technisch noch betriebswirtschaftlich möglich.“ Der BMW 116 ist das Einstiegsmodell der Marke.

