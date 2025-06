BMW-Rückruf: 76 Prozent mit neuem AGR-Kühler

Von den 798.930 Dieselautos von BMW und Mini, die erstmals 2019 in die Werkstätten gerufen wurden, um die Gefahr von Fahrzeugbränden durch den Austausch teilweise undichter Kühler in der Abgasrückführung (AGR) zu beheben, sind erst 76 % mit neuem Kühler unterwegs. Das heißt: Auch sechs Jahre nach Auslösen des ersten Rückrufes fahren noch knapp 192.000 BMW und Mini mit den gefährlichen Kühlern. Das berichtet die Zeitschrift auto motor und sport in der aktuellen Ausgabe 14.



Warum immer noch so viele Autos unter Brandgefahr fahren, erklärt BMW mit dem Kundenverhalten. „Weil Kunden oftmals mehrmalig informiert und aufgerufen werden müssen, um den erforderlichen Werkstatttermin wahrzunehmen, kann bis zum Abschluss der technischen Aktion noch einige Zeit vergehen“, teilte BMW der Zeitschrift mit. BMW-Fahrer berichten dagegen von langen Wartezeiten auf Ersatzteile.



Zwar gibt es laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) keine Übersicht, wie viele Autos in Flammen aufgegangen sind, doch solche Fälle tauchen immer wieder in den Medien auf. Die Brände entstehen, wenn aus undichten Abgasrückführungskühlern Glykol-Kühlflüssigkeit austritt. In Kombination mit Rußablagerungen und starker Hitze können die Autos Feuer fangen. Betroffen sind von dem Problem die Baureihen Einser bis Siebener sowie X1, X3, X4, X5 und X6 sowie Mini-Modelle mit Diesel der Baujahre 2010 bis 2022. Neuere Dieselmodelle sind von dem Rückruf nicht betroffen, da BMW seit 2022 einen neuen Zulieferer hat.



Redakteur: Claudius Maintz

