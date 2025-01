Autotitel der Motor Presse Stuttgart bündeln redaktionelle Kompetenzen

Die Motor Presse Stuttgart stellt den Geschäftsbereich Mobilität neu auf. Michael Pfeiffer, gemeinsam mit Birgit Priemer Chefredakteur von auto motor und sport, wird künftig auch die Titel AUTO Straßenverkehr und sport auto leiten. „Wir bündeln unsere Kompetenzen und realisieren konsequent die offensive Produktstrategie realisieren, die wir mit auto motor und sport Next Level so erfolgreich eingeleitet haben“, sagt Michael Pfeiffer.



Der bisherige Chefredakteur von AUTO Straßenverkehr, Stefan Cerchez, wird in seiner neuen Position als Chefredakteur Corporate Content neue redaktionelle Produkte im Business-to-Business-Geschäft entwickeln und marktfähig machen.



Marcus Schurig konzentriert sich zukünftig auf MOTORSPORT aktuell, bleibt Chefredakteur dieses Titels und wird das Segment Motorsport für die Motor Presse weiterentwickeln. Damit wird eine Kernkompetenz des Stuttgarter Medienhauses ausgebaut.



Stefan Karcher, als Board Mitglied verantwortlich für den Geschäftsbereich Mobilität: „Ich bedanke mich bei den Kollegen Stefan Cerchez, Marcus Schurig und Michael Pfeiffer, dass sie gemeinsam diese neue Redaktionsstruktur mit Leben füllen werden und die für uns so wichtigen neuen Erlösfelder erschließen und unser redaktionelles Angebot strategisch erweitern.“

