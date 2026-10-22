Alfa-Chef: Studie Cuorerosso auch für Innendesign von Alfa Romeo richtungsweisend
Ficili: Giulietta-Nachfolger kommt mit allen Antriebsvarianten
Zum Nachfolgemodell der aktuellen Giulietta versicherte Ficili, dass es das Kompaktmodell auch in Zukunft mit allen Antriebstechniken geben wird. „Der Plan sieht einen C-Hatchback vor, der vom Geist von Modellen wie dem 147 und der Giulietta inspiriert ist, ohne jedoch die Vergangenheit einfach zu wiederholen.“ Da Alfa Romeos Roadmap auf „Multi-Energy“ ausgerichtet sei, werde die nächste Giulietta nicht als alleiniges Elektromodell gebaut, sondern mit „verschiedenen Antriebstechnologien“. Ficili: „Damit können wir auf die unterschiedlichen Anforderungen von Kunden und Märkten reagieren.“
Redakteur: Gerd Stegmaier