Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1077166

Motor Presse Stuttgart Leuschnerstr. 1 70174 Stuttgart, Deutschland http://www.motorpresse.de
Ansprechpartner:in Herr Axel Mörer +49 170 4037880
Logo der Firma Motor Presse Stuttgart

Alfa-Chef: Studie Cuorerosso auch für Innendesign von Alfa Romeo richtungsweisend

Ficili: Giulietta-Nachfolger kommt mit allen Antriebsvarianten

(lifePR) (Stuttgart, )
Alfa-Chef Santo Ficili hat die auf dem Pariser Autosalon vorgestellte Studie Cuorerosso auch für das künftige Innendesign der nächsten Alfa-Modelle als stilbildend bezeichnet. Der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport sagte Ficili: „Sein Innenraum mit deutlich weniger Bildschirmen ist ebenfalls richtungsweisend für alle neuen Alfa-Modelle: ein klarer Fokus auf das Fahren, weniger Ablenkung und mehr analoge Bedienelemente mit haptischem Feedback. Displays im Heimkino-Format wollen wir definitiv nicht.“

Zum Nachfolgemodell der aktuellen Giulietta versicherte Ficili, dass es das Kompaktmodell auch in Zukunft mit allen Antriebstechniken geben wird. „Der Plan sieht einen C-Hatchback vor, der vom Geist von Modellen wie dem 147 und der Giulietta inspiriert ist, ohne jedoch die Vergangenheit einfach zu wiederholen.“ Da Alfa Romeos Roadmap auf „Multi-Energy“ ausgerichtet sei, werde die nächste Giulietta nicht als alleiniges Elektromodell gebaut, sondern mit „verschiedenen Antriebstechnologien“. Ficili: „Damit können wir auf die unterschiedlichen Anforderungen von Kunden und Märkten reagieren.“

Redakteur: Gerd Stegmaier

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.