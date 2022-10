100.000-km-Dauertest: BMW X5 ohne jeden Mangel

Top-Ergebnis für sparsamen SUV – Nur geringer Wertverlust

Das gibt es nur selten: Völlig ohne jeden Mangel, ohne Defekte und ohne jede Panne hat ein Sechszylinder-BMW X5 30d den 100.000-km-Dauertest der Zeitschrift auto motor und sport bestanden. Der Wert 0 im Mängelindex bedeutet Platz 1 in der langen Liste der SUV, die von auto motor und sport 100.000 km lang gefahren wurden. Nur zwei Modelle in der aktuellen Liste kommen ebenfalls auf den Bestwert 0: der Ford Kuga 1.5 EcoBoost, dessen Test und der Vorgänger des X5 mit einem Vierzylinder-Diesel, der den Dauertest 2017 ebenfalls ohne Mängel bestanden hatte.



Der neue X5 Modelljahr 2020 hat nicht nur in Sachen Mängeln überzeugt, sondern auch im Alltag. Die Software funktionierte stets einwandfrei und nach nur kurzem Hochlaufen. Die Bedienung ist einfach per physischen Reglern und Tastern, sinnvoll arrangierten Touchscreen-Menüs und einer leistungsfähigen, aufmerksamen Sprachsteuerung. Die Navigation ist hoch zuverlässig, unterstützt durch Echtzeitdaten. Der Gepäckraum ist groß und optimal nutzbar. Einziger kleiner Kritikpunkt: Das aufpreispflichtige, elektrische Heckrollo mit Bodenfach ist zwar cool, hakte jedoch hin und wieder.



Der Fahrkomfort ist dank Luftfederung sehr komfortabel, dank der souveränen Motorleistung ist der X5 nicht nur ein starker SUV, sondern auch ein angenehmes Reisefahrzeug. Treffsicher agiert die Achtgang-Automatik von ZF. Mit einem Durchschnittverbrauch von 9,7 Litern Diesel ist der 2,3 Tonnen schwere X5 auch noch ausgesprochen sparsam und günstiger im Verbrauch als vergleichbare SUV der Konkurrenz. Und die Verarbeitungsqualität ist so gut, dass der X5 auch nach 100.000 km fast wie ein Neuwagen wirkt. Man müsste nur das etwas speckig glänzende Lenkrad austauschen. Das schlägt sich auch in einem auffallend geringen Wertverlust nieder.



Redakteur: Jörn Thomas