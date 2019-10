CamperClean kennt den Markt und die Höhle der Löwen!

Am Mittwoch (1.10.) präsentierte die Firma Camping Butler in der VOX-Sendung „Höhlen der Löwen“ eine angeblich neue Erfindung: Eine vollautomatische Reinigungsstation für mobile Camping-Toiletten-Cassetten. Letztendlich fiel die Präsentation bei den Investoren Ralf Dümmel, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Frank Thelen durch, weil die (angeblichen) Erfinder weder den Markt bzw. die dortigen Chancen kannten noch die Aussichten ihres Geschäftsmodells sahen oder erklären konnten.Dabei gibt es seit 10 Jahren bereits eine entsprechende Lösung: Die Firma CamperClean kennt den Markt und hat auch klar kalkulierte Vorgaben, die auf individuelle Anfrage vom CamperClean-Team jederzeit und gerne vorgestellt werden können.Hätte das VOX Redaktionsteam vor der Sendung seriös recherchiert, dann wäre aufgefallen, dass es eine solche Reinigungsstation bereits, und zwar sehr erfolgreich, gibt. Dier ersten Erfinder waren Ralf Tebartz und Mark Butterweck, die mit gleicher Idee schon vor fast 10 Jahren auf den Markt kamen. 2010 meldeten die Erfinder und ihre heutige Firma CamperClean das Deutschland-Patent für die vollautomatische Reinigungsstation an. Offiziell erteilt wurde das Patent im Jahr 2014 und das Europa-Patent folgt in Kürze. Zudem wurde die CamperClean-Station zwischenzeitlich schon vom ADAC mit dem „Camping Award 2014“ausgezeichnet.Mittlerweile haben sich circa 250 Campingplätze, Stellplätze und sonstige Caravaning-Institutionen für die CamperClean-Reinigungsstation entschieden. Nahezu 300 Stationen sind mittlerweile in 14 Ländern über ganz Europa verteilt und in Gebrauch. Und täglich werden es mehr.Statistisch schwer zu erheben sind die Zahlen der Nutzer und Reinigungsvorgänge. Zigtausend Camper haben ihre Toiletten bereits durch CamperClean entleeren und reinigen lassen. Nach Rückmeldungen durch die jeweiligen Betreiber und den Absatz der mikrobiologischen (keine Chemie!) entsprechend verbrauchten Sanitärzusätze wurden über 1,4 Millionen Reinigungsvorgänge registriert.Auf der Internetseite von CamperClean werden alle aktuellen Standorte aufgeführt. Dort sind auch Erklärungen (Video) zum Umgang mit der Station sowie über die diversen ökologischen wie ökonomischen der CamperClean-Station aufgeführt.Weitere Informationen sind unter www.camperclean.de aufgeführt.