MODULAR - LED BAR- UND BUFFET - SYSTEM

21.01.19

Moree, deutscher Hersteller von hochwertigem Designmobiliar und Leuchten stellt ein illuminiertes, modulares Thekensystem vor. Dieses kann sowohl im mobilen Einsatz auf Messen und Events als auch in Gastronomie und Hotellerie stationär eingesetzt werden. Ob offene, halboffene oder geschlossene Lösung, Counter, Empfangstheke, DJ-Pult, mobile Cocktailbar oder große Messetheke zur Bewirtung, Ecklösung oder runde Theke – das Barsystem passt sich den räumlichen Gegebenheiten und Kundenanforderungen an. Es bietet reichlich Ablagefläche on Top sowie im Inneren viel Stauraum.



Das Besondere: die einzelnen Barmodule besitzen zwei separat bedienbare Multicolor-LED-Einheiten, so dass Front und Arbeitsbereich hinter der Theke in verschiedenen Wunschfarben erstrahlen können. Die integrierte Beleuchtung wird per Funkfernbedienung gesteuert, wobei vier Kanäle zur Verfügung stehen und somit nicht nur einzelne Bereiche (Front oder Arbeitsfläche) sondern auch die verschiedenen Segmente einzeln angesteuert werden können. Die verwendeten Materialien des repräsentativen Eventmöbels sind robust, zeitlos schön und pflegeleicht. Neben einer beschichteten Oberfläche kann das umlaufende Thekenbrett auch mit hochwertiger Lackierung geliefert werden.



Dabei sind farblichen Sonderwünschen keine Grenzen gesetzt. An den Seiten wird die Bar mit weiß lackierten Endkappen geschlossen, diese runden das elegante Design ab. Neben den 8 verschiedenen Einzelelementen, die sich zu unzähligen Varianten kombinieren lassen, stehen drei fertig konzipierte Sets zu oft angefragten Standardsituationen zur Verfügung. Die klassisch gerade Lösung „LED BAR STRAIGHT“, die geschlossene runde Insel-Lösung „CIRCLE“ und die halboffene eckige Lösung „U“ werden als Set angeboten. Um allen Nutzungen gerecht zu werden, kann das Barsystem durch Buffet-Elemente ergänzt werden. Wer für maximale Aufmerksam sorgen will, kombiniert zur Bar weitere Leuchttische oder illuminierte Sitzgelegenheiten von Moree oder ergänzt den Barhocker ED.

