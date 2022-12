Turmsauna im monte mare Kreuzau offiziell eröffnet

Natürliche Aufgüsse in 10 Metern Höhe

Nach rund 12 Monaten Bauzeit wurde am 20. Dezember 2022 die Turmsauna im monte mare Freizeitbad in Kreuzau eröffnet. Anwesend waren die monte mare Geschäftsführer Herbert und Patrick Doll, der Geschäftsführer der Freizeitbad Kreuzau GmbH, Hans-Joachim Deutz, Betriebsleiter Julian Teubler und Sven Drewlo, Geschäftsführer des ausführenden Architektenbüros soluto plan GmbH. Auch Kreuzaus Bürgermeiter Ingo Eßer, die Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Landrat Wolfgang Spelthahn haben es sich nicht nehmen lassen, bei den Feierlichkeiten dabei zu sein.



In einer Höhe von 10 Metern saunieren die Besucher des monte mare ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag in der einzigartigen Turmsauna über der Rur. Die Front ist komplett verglast und bietet einen traumhaften Panoramablick auf das Naherholungsgebiet Rureifel. Etwa 50 Gäste finden Platz in der 60 Quadratmeter großen Sauna. Diese dürfen sich dann nicht nur über den einmaligen Ausblick, sondern auch auf ein ganz besonderes Saunaerlebnis freuen. Auf Aufgüsse im klassischen Sinne wird in der Turmsauna verzichtet. Stattdessen genießen die Gäste die Verdampfung von eigens hergestellten Aufgusssuden und naturreinen ätherischen Ölen. Zudem werden spezielle Räucherzeremonien angeboten. Das Konzept folgt der eigens von monte mare entwickelten natur pur-Philosophie, die inzwischen bundesweit in den monte mare Saunaanlagen praktiziert und von den Gästen geschätzt wird.



Landrat Wolfgang Spelthahn ist überzeugt von dem Konzept: „Die Turmsauna als touristisches Highlight wird nicht nur Ruhesuchende aus dem Kreis Düren, sondern auch aus den angrenzenden Bundesländern anziehen.“