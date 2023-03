Großes monte mare Cycling-Event zugunsten der Vor-Tour der Hoffnung am 20. Mai 2023 in Andernach

Auch in diesem Jahr findet in Andernach wieder ein großes Cycling-Event zugunsten der Vor-Tour der Hoffnung statt. Im Jahr 2014 wurde die Wohltätigkeitsveranstaltung im monte mare zum ersten Mal durchgeführt und hat sich seitdem als fester Termin für Radsportbegeisterte und Unterstützer der Vor-Tour etabliert. Mehr als 100.000 Euro für krebskranke Kinder und ihre Familien sind bereits zusammengekommen.Am 20. Mai ab 10 Uhr erwartet die Teilnehmer – zum 10-jährigen Jubiläum der Radsportveranstaltung – ein ganz besonderes Erlebnis unter der Schirmherrschaft der Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner. Weitere prominente Unterstützer aus Politik, Unterhaltung und Sport – wie der neue Oberbürgermeister Christian Greiner oder Hans Peter Durst, zweifacher Sieger bei den Paralympics und neunfacher Weltmeister im paralympischen Radsport – werden gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der frischen Luft kräftig in die Pedale treten und viel Spaß haben.Wenige Plätze sind noch frei: „Egal, ob jemand nur eine Stunde mitradeln oder die ganze Zeit dabei sein möchte: Wir freuen uns über jeden, der mitmacht“, so der Organisator Gerhard Marx. „Man muss hierfür auch kein Spitzensportler sein." Für Geübte wie Ungeübte stehen der Spaß und der gute Zweck im Vordergrund. Das Startgeld fließt 1:1 in die Vor-Tour der Hoffnung.Unternehmer und Familienvater Patrick Doll und sein Team waren sofort von der Sache überzeugt. „Soziales Engagement ist für uns ein wichtiges Anliegen", erklärt er. „Ich finde es wichtig, regionale Projekte mit Partnern aus der Region zu unterstützen, gerade wenn es um Kinder geht."Für das leibliche Wohl ist sowohl während des Events als auch im Anschluss mit der beliebten Pasta-Party von 15 bis 18 Uhr bestens gesorgt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich an dem Tag bei freiem Eintritt in der monte mare Sauna- und Wellnesswelt von den Strapazen erholen. Zum großen Erfolg tragen auch die zahlreichen Sponsoren bei, die das Event tatkräftig unterstützen. Jeder, der für fünf Stunden angemeldet ist, darf sich zusätzlich über ein monte mare Trikot freuen.Infos und Anmeldung unter www.monte-mare.de/...