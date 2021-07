Coronahelden nominieren und Auszeit bei monte mare gewinnen

Die Oma hütet die Kinder, die Nachbarin erledigt die Einkäufe und der Kollege springt kurzfristig am Arbeitsplatz ein: Oft zeigt sich erst in der Krise, was Kollegen, Freunde und gute Nachbarn wert sind. Denn ohne die Unterstützung der vielen guten Seelen wäre der Alltag in Coronazeiten nur schwer zu meistern gewesen.Oft sind die unzähligen Helfer selbst viel zu bescheiden, um groß zu erwähnen, was sie für andere Menschen tun. Daher hat sich das Team von monte mare entschieden, das mit der Unterstützung aller Gäste zu erledigen und „Coronahelden“ zu einer wohlverdienten Auszeit einzuladen.Die European Waterpark Association (EWA) als Branchenverband der größten Freizeitbäder und Thermen in Europa hat dazu gemeinsam mit ihren Mitgliedsbetrieben die Aktion „Mein Coronaheld“ ins Leben gerufen. Auf der Webseite www.mein-coronaheld.com kann jeder seinen persönlichen Coronahelden nominieren und mit etwas Glück zwei Freikarten für das monte mare in Andernach, Kaiserslautern, Reichshof oder Rheinbach zu gewinnen.monte mare und die EWA möchten damit ein starkes Zeichen setzen, um sich bei den Helferinnen und Helfern zu bedanken und die vielen Freizeitbäder und Thermen wieder ins öffentliche Bewusstsein zu verbringen.