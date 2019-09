Rundum gesund und nachhaltig: Wohnen mit Filz

monofaktur GmbH

Die Internetplattform monofaktur.de, gegründet 2009, bietet individualisierbares Design und limitierte Kunst auf Bestellung. Zurzeit umfasst das Sortiment maßgeschneiderte Filzprodukte und Filzzuschnitt, Design- und Fototapeten, Akustikbilder & Breitbandabsorber, Pinwände und Teppiche . Durch die Anpassung des Kunden über das Online-Portal oder in der persönlichen Beratung werden die Produkte zu einzigartigen Charakterstücken vollendet und individuell für ihn produziert. Auf diese Weise entstehen besondere Raumkonzepte für Wohnräume, Produkte, die auf das Erscheinungsbild des Auftraggebers (Corporate Design) abgestimmt sind, oder maßgeschneiderte Gesamtkonzepte für Hotel und Gastronomie. monofaktur.de produziert in Deutschland und das nur auf Bestellung und leistet so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Online-Shop wurde 2012 in die internationale Benchmark Studie \"The Customization 500 (MC500)\" aufgenommen. Vorgestellt werden international die 500 besten Onlineangebot, die eine Individualisierung von Produkten erlauben. Das Planungsbüro mit Musterausstellung befindet sich in Müden (Aller).