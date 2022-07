Effektive Temperaturregelung mit innovativen und wiederverwendbaren Wärmeunterlagen

Bereits ein geringer Abfall der Körpertemperatur während einer Operation kann deren Erfolg beeinträchtigen und das Überleben des Patienten gefährden. Aktives Wärmemanagement ist deshalb unverzichtbar. Konventionelle Hilfsmittel bergen jedoch Gefahren und erweisen sich oft als ineffizient und unwirtschaftlich.Mit waschbaren und damit wiederverwendbaren Wärmeunterlagen für mittelgroße Tiere (Vet 1) und Kleintiere (Vet 2) bietet das MoeckWarmingSystemeine innovative, effiziente und nachhaltige Alternative zu elektrischen und anderen Heizmatten.Die Wärmezufuhr durch integrierte Schlauchanschlüsse zur Anbindung an ein geeignetes Warmluftgerät trennt Wärmequelle und Unterlage. Überhitzung, Kurzschluss und Verbrennungen können so zuverlässig vermieden werden. Gleichzeitig sind dabei eine dauerhaft konstante, regulierbare konvektive Wärmezufuhr von unten und damit ein freies Operationsfeld gewährleistet.Neben der Möglichkeit, während einer Operation sowie postoperativ, die Körpertemperatur des Tieres zu regulieren, bewähren sich die Wärmeunterlagen aus dem MoeckWarmingSystemdurch ihren patentierten Aufbau.Durch die sorgfältig ausgewählten Materialien der textilen Produkte verteilt sich die zugeführte Luft gleichmäßig und flächig unter dem Patienten, so dass dieser entsprechend der gewünschten Einstellung am Warmluftgerät effektiv temperiert wird.Darüber hinaus beinhalten die Wärmeunterlagen mehrere Lagen Abstandsgewirk. Diese Zwischenschicht passt sich elastisch an Körperform und Gewicht des Patienten an und führt dadurch zu einer Druckentlastung und einem verbesserten Liegekomfort. Zudem verfügt das Abstandsgewirk aufgrund seines dreidimensionalen Aufbaus und der grobporigen Struktur über eine hocheffiziente Feuchte-Leitfunktion, die dazu beiträgt, dass Feuchte nach unten abgeführt wird.Das MOECK WARMING SYSTEM® gibt Ihnen ein effektives, nachhaltiges und flexibles Werkzeug zur optimalen Temperierung von Klein- und mittelgroßen Tieren an die Hand. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, den Arbeitsalltag in medizinischen Einrichtungen durch eine qualitätsorientierte Patientenversorgung bestmöglich zu unterstützen.Besuchen Sie uns am 07.-09.07.2022 auf derauf demin Leipzig. Sie finden uns in Halle 2 am Stand K42.