MODALO setzt Maßstäbe: Auszeichnung beim German Design Award 2025

Mit dem CLASICO Premium stärkt MODALO seine Position als führender Hersteller exklusiver Uhrenbeweger.

Der renommierte Hersteller exklusiver Uhrenbeweger und Uhrenaccessoires, MODALO, wurde mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet. Mit dem Modell CLASICO Premium überzeugte das Unternehmen in der Kategorie Excellent Product Design – Luxury Goods und unterstreicht einmal mehr seinen Anspruch an höchste Designqualität, innovative Funktionalität und handwerkliche Präzision.

Der German Design Award zählt zu den international angesehensten Designpreisen und würdigt Produkte, die Maßstäbe in der globalen Designlandschaft setzen. Die Auszeichnung markiert für MODALO einen weiteren Meilenstein in der über 20-jährigen Unternehmensgeschichte und belegt das konsequente Streben nach Perfektion.

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Tradition und Innovation in Einklang zu bringen. Der CLASICO Premium im Carbon-Design vereint zeitloses Design, edle Materialien und zukunftsweisende Technologie zu einer einzigartigen Komposition – ein Ausdruck dessen, wofür MODALO seit über zwei Jahrzehnten steht“, so Adam Freliga, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei MODALO.

CLASICO Premium: Stilvolle Eleganz trifft innovative Technik

Die preisgekrönte Kollektion CLASICO Premium zeichnet sich aus durch eine klare Linienführung, hochwertige Materialien wie Echtcarbon, ein mit mehrschichtigem Klavierlack veredeltes Gehäuse und ein intelligentes Touchdisplay. Neben dem eleganten Design überzeugt der Uhrenbeweger durch technische Innovationen: ein flüsterleiser Motor, individuell programmierbare Rotationsmodi und eine dezente Beleuchtung sorgen für maximale Funktionalität und eine optimale Präsentation der Automatikuhren.

Die MODALO GmbH aus Hamburg gilt als Synonym für exklusive Uhrenaufbewahrung. Seit über zwei Jahrzehnten prägt die Marke den internationalen Markt mit Uhrenbewegern und Uhrenboxen, die höchste Verarbeitungsqualität und unverwechselbares Design vereinen.

