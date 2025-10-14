Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039105

MODALO GmbH Rungedamm 20 21035 Hamburg, Deutschland http://www.modalo.com
Ansprechpartner:in Herr Adam Freliga +49 40 368099914
Logo der Firma MODALO GmbH

Eleganz für unterwegs – Exklusive Uhrenboxen von MODALO

Seit über zwei Jahrzehnten höchste Standards für exklusive Uhrenaufbewahrung

(lifePR) (Hamburg, )
Hochwertige Uhren sind technische Kunstwerke, die Präzision und Ästhetik vereinen. Ihr Werterhalt beginnt mit einer sorgfältigen Pflege und sicheren Aufbewahrung. Besonders auf Reisen sind edle Zeitmesser zahlreichen Risiken ausgesetzt: Erschütterungen, Kratzer, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit können Uhrwerk und Gehäuse gleichermaßen beeinträchtigen. Auch unsachgemäße Handhabung gefährdet die filigrane Mechanik wertvoller Sammlerstücke.

Umso wichtiger ist eine Aufbewahrungslösung, die kompromisslosen Schutz mit anspruchsvoller Ästhetik vereint.

Über zwei Jahrzehnte Designkompetenz und Innovation in der Uhrenaufbewahrung

Als Synonym für Exklusivität und Innovation steht MODALO für die perfekte Verbindung aus Design, Funktion und Qualität. Mit edlen Uhrenboxen, Reiseetuis und Uhrenrollen bietet die Marke durchdachte Lösungen für stilvolles und sicheres Reisen. Jedes Modell vereint handwerkliche Präzision mit moderner Formensprache und setzt neue Standards in der mobilen Uhrenaufbewahrung.

Ausgewählte Materialien mit perfekter Verarbeitung für zeitlose Eleganz

Die Uhrenetuis und Uhrenrollen von MODALO bestehen aus hochwertigem Mikroleder, akzentuiert durch feine Ziernähte und schützende Velours-Innenfutter. Diese Materialkombination gewährleistet maximale Sicherheit vor Stößen, Kratzern und Umwelteinflüssen – und verleiht jedem Stück eine unverwechselbare Eleganz. Präzise Verschlüsse sorgen für ein komfortables, zuverlässiges Handling und unterstreichen den Premiumanspruch der Marke.

Funktionalität trifft Ästhetik – für den reisenden Connaisseur

Dank durchdachter Innengestaltung und klar strukturierter Aufteilung bieten MODALO Etuis nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine ästhetische Präsentation der Uhren. Ihr geringes Gewicht und die kompakten Maße machen sie zum idealen Begleiter für Geschäftsreisen, Urlaube oder Veranstaltungen – stets mit dem Anspruch, Stil und Sicherheit harmonisch zu vereinen.

Das Reise-Essential für Uhrenliebhaber

Für passionierte Sammler, die ihre Zeitmesser auch unterwegs perfekt geschützt wissen möchten, sind MODALO Produkte die erste Wahl. Sie verkörpern die Symbiose aus vollendeter Handwerkskunst, exklusivem Design und technischer Perfektion – für kompromisslosen Schutz und repräsentative Eleganz, wohin die Reise auch führt.

Website Promotion

Website Promotion
MODALO Shop – Hochwertige Uhrenboxen, Uhrenrollen & Reiseetuis

MODALO GmbH

Die MODALO GmbH mit Unternehmenssitz in Hamburg, gehört zu den führenden Herstellern für exklusive Uhrenbeweger, außergewöhnliche Uhrenboxen sowie erstklassige Uhrenetuis. Seit über einem Jahrzehnt stehen MODALO Produkte weltweit für höchste Verarbeitungsqualität und ausgezeichnetes Design.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.