Power Flower! Hol dir den Sommer in den Garten mit der Blumenpracht von Sundaville®

Diese prachtvolle Kübelpflanze gehört zur ersten, besten und größten Mandevilla-Marke: Sundaville®. Ein exotischer Traum, der lange blüht, von Anfang März (Frühlingsanfang) bis zum ersten Frost. Genießen Sie wunderschöne, großartige und zart duftende trompetenförmige Blüten, die immer und überall ein angenehmes Sommergefühl erzeugen. Als echter Kletterer erzeugt diese Pflanze zudem in kürzester Zeit lange Ranken, die eine Mauer oder einen Zaun auf fröhliche Weise bedecken. Im Inneren sind ihre Blüten manchmal gelb bis gelbrosa. Das große Blatt mit einem deutlichen Mittelnerv ist prachtvoll, sanft glänzend und dunkelgrün. Sundaville® Varietäten sind in allerlei Farben und Formen erhältlich. Wie wäre es mit doppelten Bögen, Herzformen oder Pyramiden? Sundaville fühlt sich an unterschiedlichen Standorten wohl: an einem Rankgitter, in einer Schale oder als Hängepflanze. Kurz: Sundaville bietet für jeden etwas!Mandevilla aus den Sundaville®-Kollektionen sind sehr pflegeleichte Pflanzen. Sie mögen Wärme und stehen am liebsten im Halbschatten oder in der vollen Morgen- oder Abendsonne. Sundaville ist nicht anspruchsvoll und braucht nur wenig Wasser, sie ist nämlich durchaus beständig gegen Trockenheit. Man kann in aller Ruhe ein paar Wochen in den Urlaub gehen, ohne die Nachbarn bitten zu müssen, diese Pflanze zu gießen!Neben ihrer sehr niedrigen Gießfrequenz ist Sundaville auch sehr beständig gegen RegenTrockenheit und damit sehr pflegeleicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Mandevilla-Arten ist Sundaville auch kältefest, wodurch sie sich auch perfekt für ein nördliches Klima eignet. Dank der Vielfalt an Farben in der Sundaville-Kollektion lassen sich unendlich viele Kombinationen machen. Sie sind daher auch ganz sicher kein Einzelfall, wenn Sie die gesamte Sundaville-Kollektion sammeln. Sundaville® darf sich daher zurecht die ‘Königin der Terrasse’ nennen!Setzen Sie Ihre Sundaville in durchlässige, mäßig feuchte Erde und geben Sie ihr ab und zu eine geringe Menge Wasser. Im Frühling braucht die Pflanze zusätzliche Pflanzennahrung, damit sie lange und reich blühen kann. Sorgen Sie immer dafür, dass überschüssiges Wasser aus dem Topf abfließen kann. Die Wurzeln stehen nämlich nicht gerne im Wasser. Sundaville belohnt Sie mit einem prachtvollen Blütenmeer bis zum Winter. Die Pflanzen kann man bei guter und liebevoller Pflege und Zuwendung sogar an einer frostfreien Stelle überwintern lassen. Sie werden sich den ganzen Winter über an ihnen erfreuen!