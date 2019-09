Kostenfreies „Speed & Special Coaching“ in dem Seminar- & Tagungsraum des Workshopwerks® in Hannover

Das Workshopwerk® im Herzen von Niedersachsen setzt auf ganz individuelle Lehrangebote für jeden Menschen mit Wissenshunger und Praxisbegeisterung. Erstmalig wird im Workshopwerk®, der Akademie für mehr Praxiswissen, ein Speed & Special Coaching “ veranstaltet. Am 25. September 2019 erhalten Teilnehmende in kürzester Zeit einen Rund-Um-Blick über verschiedene Themen sowie eine perfekte Einschätzung für sich persönlich.Was ist ein CI? Wofür braucht man SEO? Warum ist Social Media nicht gleich Social? Was bedeutet Guerilla Marketing? Welche Möglichkeiten bietet VR? Was bedeutet Digitalisierung? Welche Stolpersteine warten auf ein Start Up? Fragen über Fragen, die im „Speed & Special Coaching“ prägnant, kurz und knapp beantwortet werden. „Je älter man wird, desto schwerer fällt es, sich neues Wissen anzueignen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Wissen beispielhaft und vor allem lebhaft vermittelt wird.“, so Jürgen La-Greca, Seminarleitung.Jedes Ziel ist es wert, verfolgt zu werden, wenn daran geglaubt wird. Das Ziel des „Speed & Special Coaching“ ist es, jedem Teilnehmenden eine Übersicht über die Neuheiten in der goßen Welt des Workshopwerks® zu offerieren. Der Fokus liegt dabei in der Steigerung des Wissens rund um neue Medien und innovative Entwicklungen mit Blick auf die praktische Umsetzung und alltägliche Anwendbarkeit.Egal ob Seminar, Coaching, Schulung oder Workshop® – im Workshopwerk® gibt es ein Credo: Wissensvermittlung darf und soll Spaß machen. Gerne können zum „Speed & Special Coaching“ Fragen mitgebracht werden, auf die bisher noch keine Antworten gefunden wurden. Zum Beispiel: Wie erreiche ich mit meiner Website eine bessere Suchmaschinen-Platzierung? Was kann ich selber machen und wo lohnt sich ein Experte? Wie soll ich meine Website aufbauen, damit sich das Geld für Google Ads lohnt? Die Seminarleitenden freuen sich auf einen regen Austausch und offerieren pragmatische Hinweise und Antworten aus der Praxis, welche die spätere Umsetzung eines Anliegens immens erleichtern.Wissen ist so wertvoll, dass es wichtig ist, es mit höchster Begeisterung und vollem Engagement zu vermitteln. Jeder Wissensvermittelnde des Workshopwerks® wird auf seine Kompetenzen im zu lehrenden Bereich geprüft. So kann eine gleichbleibende beziehungsweise steigende Qualität gewährleistet werden.Das kostenfreie „Speed & Special Coaching“ bietet in einem ungezwungenen Rahmen die Möglichkeit, sowohl das eigene Wissen zu erweitern, als auch die Atmosphäre und die Seminarleitenden im Workshopwerk® kennenzulernen. Schnell sein bei der Anmeldung lohnt sich, denn die Plätze sind heißt begehrt. Die Seminarleitenden freuen sich schon jetzt auf einen informativen Abend, an welchem viel Wissen für die persönliche Weiterentwicklung ausgetauscht wird.