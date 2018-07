Noch 42 Tage bis zum 42-Kilometer-Lauf

Der Koblenzer Sparkassen Marathon am 2. September wird auf einem neuen, von Start bis Ziel touristisch-schönen und DLV-zertifizierten Rundkurs ausgetragen. Er punktet mit einer tollen Kulisse, vielen Leis-tungen inklusive Parkplatzreservierung für Spätanreisende. Zudem winken Siegprämien in Höhe von insgesamt 1800 Euro.Neben Marathon, Halbmarathon, Teammarathon (familientauglich; es kön-nen auch Eltern mit Kindern ab 14 Jahren starten) gibt es einen 10 Kilometer-Lauf sowie Walking-Wettbewerb und die Schulen-Staffel. Der Mini-Marathon für Kinder findet am Samstag parallel zur Marathonmesse statt.Start und Ziel aller Disziplinen ist das Stadion Oberwerth im Koblenzer Sport-park genau vor der Haupttribüne. Die Teilnehmer verlassen das Oval durch das Marathontor und drehen am Ende des Rennens noch eine Runde vor großem Publikum. Die Einläufer werden namentlich angekündigt. „Das wird ein Gänsehaut-Erlebnis“, verspricht der Pressesprecher Rolf Geifes.Die 21,1 Kilometer lange Strecke führt die Läufer flach durch die Innen- und Altstadt, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, durch den Schlosspark (Buga-Gelände) und um das Deutsche Eck sowie den Moselbogen herum. Über die mittelalterliche Balduin brücke kehren die Teilnehmer in die City zurück und genießen dabei den Panoramablick auf die Festung Ehrenbreitstein und die historische Altstadt. Fünf Verpflegungsstationen befinden sich zwischen Kilometer 2,5 und 18,5. Die Vollmarathonis drehen die Runde zweimal, können aber nach einer Runde finishen und erhalten eine Halbmarathon-Wertung. Die Hauptläufe starten um 9 Uhr.Neben der tollen Kulisse und vielen Zusatzleistungen – etwa einem Ermäßigungsgutschein plus Heldenbonus von der Seilbahn Koblenz über den Rhein zur Festung Ehrenbreistein – erwartet die Teilnehmer und ihre persönliche Fankurve auch ein attraktives Rahmenprogramm über das ganze Marathon-Wochenende: Skatenight, Deinhard-Kellerführung, Frühstückslauf, Stadtführungen, PowerSchmaus an Bord der MS „La Paloma“. Während der Rhein-Mosel-Rundfahrt werden Kohlenhydrate in Form von „Koblenzer Döbbekoche“ (einem herzhaften Kartoffelauflauf; vegetarisch) serviert.Einzigartig ist in Koblenz auch die Möglichkeit der Parkplatzreservierung speziell für Spätanreisende am Wettkampftag auf einem zusätzlich generier-ten Parkplatz fünf Gehminuten vom Stadion entfernt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls bequem: Zwischen Hauptbahnhof und Sportpark pendelt ein kostenfreier Shuttlebus.Die Voranmeldung endet am 15. August. „Nur wer sich bis dahin registriert hat, bekommt eine personifizierte Startnummer und kann sich eines der limitierten Finishershirts sichern“, betont der Pressesprecher. Nachmeldungen sind zwar auch noch auf der Marathonmesse 31. August und 1. September in der CGM Arena möglich, dann ist das Startgeld aber teurer, eben-so die Shirts (solange der Vorrat reicht). „Besser also jetzt anmelden – und bestenfalls sogar ein Koblenz-Wochenende planen. Die Sportschule Oberwerth, in unmittelbarer Nähe des Stadions, bietet noch preisgünstige Zimmer an“, so Geifes.> Info und Anmeldung auf www.koblenz-marathon.de