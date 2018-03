"Methoden zur Entspannung gefragter denn je"

Das moderne Leben ist vielfach gekennzeichnet von hohen Anforderungen, Hektik und Stress, denen begegnet werden muss, um langfristig gesund, glücklich und leistungsfähig zu bleiben. Da dem Einzelnen of das Wissen und die Zeit fehlen, sich intensiv mit Themen wie Entspannung oder gesunde Ernährung auseinanderzusetzen, steigt der Bedarf an fachlich fundierter Beratung. Um jedoch in der eigenen Praxis, einer Einrichtung oder einem Unternehmen im Gesundheitsmanagement aktiv werden zu können, ist eine zertifizierte Weiterbildung Voraussetzung. Auf der Thüringer GesundheitsMesse 2018 in der Erfurter Messe präsentierte das Mitteldeutsche Institut für Weiterbildung (MIFW) Interessierten aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Pädagogik, Unternehmen, Kliniken und anderen öffentlichen Einrichtungen gesundheitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die außerdem den Anforderungen der Krankenkassen entsprechen.„Besonders starkes Interesse galt in diesem Jahr unserer Ausbildung zum Entspannungstherapeuten “, sagt Stephanie Lausmann, Gesundheitspädagogin M.A. beim MIFW. Grund dafür könnten die vielfältigen und als zunehmend belastender wahrgenommenen Stresssituationen im Alltag und in der Arbeitswelt sein. Der Stress der Eltern würde inzwischen zum Stress für die Kinder und Krankenkassen wie Unternehmen arbeiten daran, durch das Angebot von Präventionsmaßnahmen eine Verbesserung herbeizuführen.Die Ausbildung des MIFW zum Entspannungstherapeuten für Erwachsene und Jugendliche besteht aus den Modulen „Autogenes Training“, „Progressive Muskelrelaxation“ sowie „Stressbewältigung/Stressmanagement“ und schließt mit dem Kursleiterschein für alle drei Entspannungstechniken ab. Dank der vermittelten diagnostischen Grundlagen und Strategien sind Teilnehmer in der Lage, Menschen vorbeugend dabei zu unterstützen, positiv mit Stress umzugehen und die Balance für eine gute Gesundheit zu schaffen.„Unsere Ausbildungen orientieren sich am Präventionsgesetz und an den inhaltlichen Vorgaben der Krankenkassen.“ Für Absolventen bedeutet das, dass sie nach ihrer Ausbildung Kurse geben können, die von der Kasse finanziell gestützt werden.