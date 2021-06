Was hat ein Wasserbüffel mit einer guten Brille zu tun?

Heute im Fokus: Storytelling.Ja, leider bereits ein Buzzword. Dennoch wichtig. Aber nur richtig verstanden eingesetzt unterstützt es auch Unternehmen mit Interessenten, Leads, Kunden.Sind Büffel ein gutes Motiv im Storytelling?Kann man so oder so sehen:-) Storytelling wird schon mal missverstanden und ohne strategische Logik eingesetzt. Sagen wir mal: Auf einer Website zum Thema Hornbrillen tobt eine Herde Wasserbüffel über die Prärie, Hörner klacken gegeneinander, Staub wirbelt auf. Schön theatralisch, dennoch wirkungslos. Keine Story, die User mit dem Unternehmen verbindet. Und darum geht's doch.Das meint Sigrid Jo Gruner, die in ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen und Selbstständigen explizit auf Bindung, Gemeinschaftserleben, Identitätsstiftung abzielt, um die Brücke zu den Zielgruppen zu bauen. Das Instrument findet sie in Narrativen, die sich aus den Unternehmensinhalten formulieren lassen und die User im Innersten berühren.Eine gut erzählte Geschichte sei im Unternehmen verwurzelt, aber nie wirksam, wenn dabei die Zielgruppe nur Statist sei. Der Kunde ist es, der an der Angel des Social Bonding in das Zielwasser geleitet werden will, denn er hat ja gute Gründe, sich für die Angebote des Unternehmens zu interessieren.# Sie setzen aus neurowissenschaftlicher, psychologischer, biologischer, sozialer Warte wichtige Anker für Aufmerksamkeit & Nachhaltigkeit.# Sie sorgen für legale Drogenausschüttung: Dopamin, Serotonin, Oxytocin.# Sie schaffen Gemeinschaft & Bindung, da sie das Wesentliche in einen allgemein gültigen Sinnzusammenhang stellen.Ideal ist es, wenn der Unternehmenskern oder die Botschaft sich so konkret bestimmen lasse, dass eine Übereinstimmung zwischen den emotional formulierten Problemlösungen der Unternehmen und den vorrangigen inneren Bedürfnissen der potenziellen Kunden unvermeidbar ist.Auf die Perspektive komme es an. Der Angelhaken heißt Social Bondage. Gemeinschaftsgefühl. Gruppe. Bindung ist ein urmenschliches Bedürfnis. Babys, die keine empathische Spiegelung erleben, gehen zugrunde (oder werden Diktatoren)Dann doch lieber - Storytelling!