Hurra: Der neue Onepager lief vom Stapel!

"Mein neuerhat mir Bauchgrummeln verursacht, weil ich mich gerade in einer Phase des Umbruchs befand. Allein ist es eben wirklich tricky. Man schmort im eigenen Saft." Dieaus Leidenschaft firmiert seit 2008 unter MissWord! . Der Name ist bereits Programm: "Schreiben. Das isses!"Ihre Passion will Jo Gruner auf der neuendie gerade vom Stapel lief, sichtbar machen. "Jetzt mache ich mich daran, meinen Blog zu überarbeiten und einen neuen Newsletter zu integrieren."In ihrer eigenen Profession wirkt sie seit langem füroder die es werden wollen als strategische Beraterin und"Es ist immer spannend, die Unternehmensgeschichte zu bauen, die natürlich nicht mit Firmenhistorie verwechselt werden sollte. Es geht um diedie das Unternehmen mit seinen Interessenten und Kunden verbindet - die Bedürfnisse und Problemlagen der Zielgruppen sind der Humus, auf dem strategischerwächst." Das würde oft falsch verstanden - und Selbst-Lobhudelei und Ego-Sicht verstellten den Weg zum Interessenten und Lead. "Sehr schade - dabei ist es gar nicht so schwer - mit dem unabhängigen Blick eines externen Beraters":-) meint sie augenzwinkernd.Der neue Onepager ist gefüllt mit Infos und schmackhaftenzu Themen wie "Sexy Content" und "Mit Boookie fixer Autor werden".