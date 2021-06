Das Unternehmensbuch als Turbo auf dem Weg zum Experten und Speaker

"Bis vor kurzem hat man Personality PR vorwiegend im Hinblick auf Prominente gesehen. Schöne, berühmte Menschen, die in Abendrobe auf einer Gala posieren oder auf der eigenen Segelyacht ein Glas Champagner nippen, sich als Gesellschafts- oder Charity-Lady, als Vordenker oder Politiker ins beste Licht setzen". Sigrid Jo Gruner sieht Personality PR oder Personal Branding als probates Mittel, um den Scheinwerfer auf Menschen aus der Wirtschaft und Wissenschaft zu richten, die viel leisten und besondere Ziele verfolgen, für die Gesellschaft und das Gemeinwohl. "Besonders authentisch wirkt dies mit Hilfe eines hochwertigen eigenen Buches"."Verfassen Sie ein Sachbuch, sind Sie nicht auf einen Schlag klüger. Doch Sie werden automatisch als Spezialist in Ihrem Fach wahrgenommen und gewürdigt", sagt die erfahrene Ghostwriterin. Persönlichkeiten, die in ihrem Beruf eine hohe Expertise gesammelt haben - etwa als Berater, Führungskraft, Unternehmer - hätten ein genuines Recht auf ein eigenes Werk, in dem sich ihre Lebensleistung widerspiegelt.Führungskräfte, Berater, Spezialisten schaffen den Sprung zum Speaker und erleben Höhepunkte in ihrer Laufbahn. Ein eigenes Buch ist das Sprungbrett. MissWord unterstützt von der Ideenfindung über Konzept, Struktur, Text, Gestaltung bis zu Produktion und Vermarktung resp. Selfpublishing.Während die Autoren ihrem ureigenen Business nachgehen, sorgt die Buchmentorin dafür, dass sich deren Beitrag am Manuskript eingrenzen und der Aufwand beschränken lässt und dennoch ein fertiges Buch entsteht, ohne dass die Authentizität des fertigen Werks darunter leidet.Der Erfolg lässt sich sehen resp. lesen: Seit der Jahrtausendwende steht Gruner mit Buch, Drehbuch, Story, Porträt und Sachbuch in engem Kontakt, seit 2015 entstanden mehrere narrative Sachbücher (Themen: Digitale Transformation, Innovationsmanagement, New Work, Grafikdesign, Coaching) und eine hohe Anzahl an Stories, Blogbeiträgen u.a..Darüberhinaus ist Jo Gruner die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um bereits vorhandene Manuskripte geht, die einer Überarbeitung bedürfen. Entweder um sie verlagstauglich zu machen oder in das Selfpublishing mit Direktverkauf einzubringen. Das spart Zeit, Aufwand und Geld.Pfiffiger geht's kaum.