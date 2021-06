Das Mini-Brand-Buch "Boookie" sorgt für mehr Reputation, Status, Marktwert

Sagen Sie sich als Firmeninhaber und Unternehmer nicht schon mal: „Ist es nicht schade, dass unsere Philosophie, unsere Werte und Tradition und die Menschen, die sich täglich dafür einsetzen, hinter den Produkten und dem Firmennamen im Schatten bleiben?“Ein Mini-Print, das als Markenbotschafter vitale Unternehmer und Selbstständige auf dem Markt prominent sichtbar macht. Der sympathische Zwitter zwischen Sachbuch und Booklet bietet eine aussagekräftige Plattform für Unternehmenskommunikation, Storytelling und Branding. Für jedes Unternehmen hochwertig individualisiert, erzeugt es die beeindruckende Aura, die ein konventionelles Marketingtool wie Broschüre oder Flyer niemals leisten kann.„Eigenmarketing und Kommunikation sind für vitale Brands ein immergrünes Thema, ob im B2B- oder B2C-Sektor“, weiss Strategieberaterin, BuchMentorin und AutorinSigrid Jo Gruner. „Es gibt Markenunternehmen, die jeder kennt, und wiederum Produzenten und Handelsunternehmen, deren Erzeugnisse in aller Munde sind, während das Unternehmen, der Unternehmer dahinter zurücktreten. Wirken und Lebensleistung – oft von mehreren Generationen - bleiben unerkannt. Das fand ich schade.“Das von Sigrid Jo Gruner neu entwickelte Buchformat "Boookie" steuert dagegen. "Es eignet sich für nahezu jede Branche, ob Food & Ernährung/Delikatessen, Reise & Urlaub, Hotellerie, Gastronomie, Lifestyle, Personality, Gesundheit, Wellness & Fitness, Beratung, Persönlichkeitsbildung. Berater/Coaches nutzen Boookie für Reputation und Expertenstatus.“Das innovative Branding-Format stellt die Menschen an den wichtigen Unternehmens-Stellschrauben vor. Die etwa als geschäftsführender Inhaber, HR-Direktor oder leitender Ingenieur eines Traditions- oder Familienunternehmens ihre Energie und Expertise dafür einsetzen, das Lebenswerk von Vorfahren fortzuführen, ein Start-up in das richtige Fahrwasser zu bringen oder die Verbraucherwelt ein Stückweit zu verändern.Das Marketing-Schnellboot ersetzt eine Armada an aufwändigen Marketingtools wie Broschüre, Flyer, Prospekte. In der be-greifbaren Wirkung ist es das kongeniale Pendant zu Online-Medien. Seine Glaubwürdigkeit ist konkurrenzlos, es kommt ohne plakative Werbeeffekte aus. Boookie ist fix, wendig, flexibel einsetzbar, individuell und macht den Unternehmer/Selbstständigen zum Autor.„Menschen lieben es sich zu binden und Beziehungen einzugehen. Ihre Kaufentscheidungen – Im B2B und gerade im Konsumentenmarkt – werden zu 95% von Emotionen bestimmt. Gemeinsamkeiten zwischen Unternehmen und Kunde schweißen zusammen“, meint Autorin und Ghostwriterin Sigrid Jo Gruner. „Kunden erwerben per se kein Produkt, sondern die Gefühle und Stories, die sie damit verbinden und den emotionalen Nutzen, den sie daraus gewinnen. Sie wählen Anbieter, die sie sympathisch finden. Deren Angebote einen gewissen Sinngehalt besitzen und die sie verstehen. Die eine optimale Problemlösung versprechen. Dann spielt der Preis quasi eine Nebenrolle.“Ein Mehr an Bekanntheit, Popularität, Leads, Image, Reputation, Expertenstatus, Sympathiewert, Business- und Umsatzsteigerung. Und persönlich ein gutes Stück Zufriedenheit.Branding. BuchMentoring. Boookie, www.missword.de , dialog@missword.de