Schritt für Schritt zum Expertenbuch

Buch von Mirjam Saeger zeigt den Weg zum eigenen Expertenbuch

Viele Expertinnen und Experten haben erkannt, dass ein eigenes Buch ein unschlagbares Marketinginstrument ist. Sie verfügen über enormes Wissen und faszinierende Geschichten, die Menschen weiterbringen und inspirieren können und hegen meist schon seit Längerem den Traum, dieses Wissen und diese Geschichten in einem eigenen Buch zu veröffentlichen und es als Marketinginstrument zu nutzen. Doch größtenteils bleibt dieser Traum ein Traum. Denn ein Buch zu schreiben ist nicht trivial. Es gilt, von der Struktur über die Zielgruppenanalyse über das Schreiben bis hin zur Titelfindung und professionellem Coverdesign zahlreiche Dinge zu berücksichtigen. Leider geht auf diesem Weg zum eigenen Buch vielen Expertinnen und Experten die Luft aus.



Mit den praxisnahen Tipps und Tricks des Buches „Schritt für Schritt zum Expertenbuch – Marketing für Unternehmer“ gibt die Ghostwriterin und Autorencoach Mirjam Saeger ihr Wissen aus über 40 realisierten Expertenbuch-Projekten an angehende Autorinnen und Autoren weiter. Von der ersten Idee des Buches über die Buchstruktur, die genaue Zielgruppenanalyse, Schreibtipps enthält das locker geschriebene Buch zudem Informationen zur Farbwahl des Coverdesigns, zur Titelfindung und vielen weiteren, organisatorischen Dingen, die rund um ein Sachbuchprojekt zu beachten sind.



In 12 Schritten oder Kapiteln zeigt die Autorin zudem auf, dass Buchmarketing die halbe Miete eines Buchprojektes ist und gibt Hilfestellungen für Schreibblockaden.



„Ich möchte mit meinem Buch möglichst viele Expertinnen und Experten, Coaches, Trainerinnen und Berater dazu ermutigen, ihren Traum vom eigenen Buch zu realisieren. Durch ihr eigenes Buch erreichen sie neue Zielgruppen und sorgen fast automatisch für mehr Reichweite und Sichtbarkeit, sowohl für ihre Person, ihre Leistungen und ihr Unternehmen“, so die Autorin Mirjam Saeger.



Das Buch ist derzeit via Amazon erhältlich.



ISBN-13 ‏ 978-3982231266