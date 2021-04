Ghostwriting-Akademie öffnet online ihre Tore

Am 01.04.2021 startete die Ghostwriting-Akademie der Autorin und Ghostwriterin Mirjam Saeger. In zwölf Videomodulen erhalten ambitionierte TexterInnen und LektorInnen sämtliche Informationen, die sie benötigen, um nach der Ausbildung als Ghostwriter durchzustarten. Die Module enthalten dabei nicht nur Informationen über die reine Textarbeit, sondern auch dazu, wie eine gute Buchstruktur entsteht, wie die ersten Kunden gewonnen werden können und detaillierte Informationen zu den Themen Verkauf und Positionierung.



„Viele TexterInnen sind es leid, ihre wertvolle Arbeit nur nach Centpreisen pro Wort abrechnen zu lassen“, so Mirjam Saeger. „Der Markt für gut geschriebene Sachbücher boomt und für Expertinnen und Experten ist es häufig nicht einfach, gute Ghostwriter zu finden. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mein Wissen weiterzugeben.“ Das Besondere an der Ausbildung ist die Struktur. Der gesamte Kurs findet online statt. So können auch in Zeiten vermehrter Kontaktbeschränkungen die TeilnehmerInnen komplett an allen Modulen teilnehmen. Dabei achtet die Ghostwriterin darauf, praxisnahe Inhalte zu vermitteln. Zu den Inhalten gehört auch ein Probeprojekt, dass aus Sicht von Mirjam Saeger besonders wichtig ist. Sie selbst hat auch zu Anfang ihrer Tätigkeit diverse Probeprojekte absolviert, um zuerst einmal Erfahrungen zu sammeln. So können die angehenden GhostwriterInnen in einem geschützten Rahmen den gesamten Prozess einmal durchlaufen.



In den Modulen werden neben den reinen Inhalten zu Buchstruktur, Zielgruppenfindung und Textbearbeitung auch Informationen zum Beispiel zu den Themen systemischer Vertrieb, Psycho-Physiognomie sowie Pressearbeit und Social-Media-Positionierung vermittelt. Hierfür hat die Autorin zahlreiche, renommierte Expertinnen ihres Faches gewinnen können. „Der erste Durchlauf der Ghostwriting-Akademie findet mit einer ausgewählten, kleinen Gruppe statt Wenn das Konzept sich bewährt, wird es weitere Lehrgänge geben“, so Saeger.





