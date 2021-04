Ghostwriterin macht zum Welttag des Buches Mut, das eigene Buch schreiben zu lassen

Viele Expertinnen und Experten haben erkannt, dass ein eigenes Buch ihre Marke und ihr Marketing deutlich unterstützen kann. Bücher haben in unserer Gesellschaft noch immer einen hohen Stellenwert. Wer ein Buch geschrieben hat, wird meist automatisch als Expertin oder Experte anerkannt, schließlich hat sich diese Person umfassend mit ihrem Wissen und ihrer Expertise auseinandergesetzt und in wochen- und monatelanger Arbeit ihr Thema in Worte gefasst.



Viele Expertinnen und Experten haben jedoch weder die Zeit noch das nötige Wissen, um ein Buch zu schreiben. Schließlich ist es nicht mit dem Aneinanderreihen von Sätzen getan. Es gilt, das Thema exakt einzugrenzen, die Zielgruppe zu definieren und das eigene Wissen zielgruppengerecht zu verpacken. Zudem soll das Buch meist dazu dienen, die eigene Leistung einer breiten Zielgruppe bekannt zu machen. Alles gute Gründe für ein Buch.



Wenn weder Zeit noch das nötige Wissen, wie ein Buch geschrieben wird, vorhanden sind, greifen immer mehr Menschen auf Ghostwriter zurück. Ghostwriter wissen, wie Bücher so aufgebaut werden, dass sie optimal zum gewünschten Ziel der Autoren beitragen. Sie unterstützen dabei, je nach Angebot, meist nicht nur beim Schreiben, sondern ebenfalls bei der Suche nach einem Verlag oder beim Self-Publishing.



Trotzdem haben viele Fachleute immer noch Berührungsängste, Kontakt zu Ghostwritern aufzunehmen. Sie fürchten, dass ihre durch Ghostwriter verfassten Bücher einem Plagiatsvorwurf nicht standhalten oder herauskommt, dass sie das Buch nicht selbst geschrieben haben. Zudem ist akademisches Ghostwriting bei vielen Menschen als illegal und Betrug verschrien, keine guten Voraussetzungen für die vorurteilsfreie Kontaktaufnahme mit einem Ghostwriter.



Ghostwriter und Autorencoaches wie Mirjam Saeger aus der Nähe von Köln unterstützen Fachleute und Unternehmerpersonen jedoch dabei, ihre Bücher zu schreiben, ohne, dass sie Angst davor haben müssen, als Betrüger zu gelten. Saeger arbeitet eng mit den zukünftigen Autoren zusammen und in mehrstündigen Gesprächen entstehen die kompletten Buchinhalte. „Auf diese Art kommen sämtliche Buchinhalte von den Autoren. Die Inhalte sind einzigartig und auf die Ziele der Autoren abgestimmt, niemand muss Angst vor einem Plagiatsvorwurf haben“, so Saeger. „Ich finde es schade, dass immer noch so viele Menschen Berührungsängste vor Ghostwritern haben. Dabei bieten wir eine individuelle, professionelle Dienstleistung an, die Menschen dabei unterstützt, ihr Wissen und ihre Geschichten in die Welt zu tragen und sich durch ein Buch als Marke zu positionieren, genauso wie beispielsweise Webdesigner.“



Saeger möchte zum heutigen Welttag des Buches angehenden Buchautorinnen und Autoren, die nicht die Zeit und Expertise haben, ihr Buch selbst zu schreiben, Mut machen, die Unterstützung eines Ghostwriters oder Autorencoaches in Anspruch zu nehmen, um schneller zum Ziel zu gelangen – und zwar ohne schlechtes Gewissen. „Ich finde es schade, dass viele Buchprojekte unverwirklicht bleiben, weil die angehenden Autorinnen und Autoren nicht über die ersten Seiten herauskommen. Daher mein Appell zum heutigen Welttag des Buches: Trauen Sie sich, Kontakt zu einem Ghostwriter oder Autorencoach aufzunehmen, um ihren Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen.“

