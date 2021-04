Buch-Neuerscheinung: Expertenwissen 2Go

Am heutigen Tag erscheint das Buch „Expertenwissen 2Go – Inspirationen, Insights und Impulse für dich und dein Business“ der Autorin Mirjam Saeger aus Wipperfürth.



In diesem Buch finden sich zahlreiche Inspirationen unterschiedlichster Expertinnen und Experten, die Fachleute auf ihren Gebieten sind. Mirjam Saeger berichtet in ihrem Buchbeitrag beispielsweise über die fünf Schritte, die auf dem Weg zum eigenen Expertenbuch erforderlich sind und gibt damit angehenden Autorinnen und Autoren einen Leitfaden an die Hand, um erfolgreich in das eigene Expertenbuchprojekt zu starten. Weitere Autoren sind unter anderem: Dr. Johanna Dahm, Entscheidungsexpertin aus Bonn, Manuel Lojo, Keynote-Speaker und Entertainer sowie Jürgen Jörges, der bundesweit als Schimmel-Experte bekannt geworden ist.



Durch die Vielfalt der Beiträge ist das Buch eine wertvolle Inspirationsquelle für Privatpersonen und Geschäftsleute, die sich mit persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung beschäftigen möchten und nach neuen Impulsen suchen.



Das Buch ist im Bourdon-Verlag erschienen und unter der ISBN 978-3-947206-50-6 bei Amazon erhältlich.

(lifePR) (