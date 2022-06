Autorenakademie für Expertenbücher - neu ab Herbst 2022

Schreiben muss nicht einsam sein

Viele Expertinnen und Experten träumen von einem eigenen Buch. Sie haben erkannt, dass ein Expertenbuch für Vertrauen bei ihrer Zielgruppe sorgt und ein grandioses Marketinginstrument ist. Ein Expertenbuch sorgt für eine optimale Positionierung auf dem meist unübersichtlichen Markt, insbesondere für Coaches, Trainer oder Berater.



Doch ein Buch ist nicht "mal eben" geschrieben. Die Planung, das Schreiben, Veröffentlichen und Vermarkten können viele Stunden Arbeit bedeuten. Zudem gibt es einige Fallstricke, die es zu beachten gilt. Zahlreiche angehende Autorinnen und Autoren wissen beispielsweise nicht, ob und wie sie an einen Verlagsvertrag gelangen sollen und ob ein Verlag überhaupt der richtige Weg ist, um ihr Buch bei ihrer Zielgruppe bekannt zu machen.



Mirjam Saeger, Autorin, Autorencoach und Ghostwriter hat bereits über 50 Projekte mit und für ihre Kunden umgesetzt und in den vergangenen Jahren über 350 Menschen rund um ihr Buch beraten. Sie weiß daher, mit welchen Herausforderungen Expertinnen und Experten bei ihrem Buchprojekt zu kämpfen haben. "Häufig scheitert ein Buchprojekt schon daran, dass die Autorinnen und Autoren nicht wissen, wie sie eine vernünftige Buchstruktur erstellen sollen. Sie planen das Projekt kaputt, noch bevor sie den ersten Satz geschrieben haben", so Saeger. "Aus diesem Grund habe ich die Autorenakademie ins Leben gerufen. Hier erhalten angehende Autorinnen und Autoren sämtlichen Input, den sie benötigen, um ihr Experten-Buchprojekt zu planen, zu schreiben, zu veröffentlichen und, nicht zu vergessen, zu vermarkten. Denn was nützt ein gut geschriebenes Buch, wenn niemand davon erfährt?"



Wichtig bei einem Expertenbuch ist nicht nur die Struktur. Auch eine gründliche Zielgruppenanalyse ist nötig, um das Buch genau passend zu schreiben und später zu veröffentlichen und zu vermarkten. "Insbesondere bei der Veröffentlichung gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Autorinnen und Autoren. Was für das jeweilige Thema und die Leser, die angesprochen werden sollen, optimal ist, hängt zudem stark von den Zielen der Autoren ab", weiß die Autorin.



Viele Wege führen zum fertigen Expertenbuch. Ab September unterstützt Mirjam Saeger mit ihrem Team angehende Autorinnen und Autoren mit ihrer Autorenakademie dabei, ihr wertvolles Wissen in die Welt zu tragen, um damit einen wirklichen Unterschied zu machen. Die Autorenakademie vermittelt in individuellen Coachings, gepaart mit Video-Modulen und Gruppen-Online-Workshops in 16 Wochen alles Handwerkszeug rund ums Buch.