Wintermüdigkeit im Blick: Warum der Januar das Nervensystem besonders fordert

Kürzere Tage, wenig Licht und ein dichter Alltag belasten den Energiehaushalt. Fachleute erklären, warum der Januar für viele Menschen eine besondere Herausforderung darstellt.

(lifePR) (Linden, )
Der Januar gilt für viele Menschen als einer der energieärmsten Monate. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und ein instabiles Energielevel treten in dieser Zeit besonders häufig auf. Nach Einschätzung des MindTecStore spielen vor allem die veränderten Lichtverhältnisse und der erhöhte Anpassungsdruck im Alltag eine Rolle. Kurze Tage und wenig Sonnenlicht beeinflussen die innere Uhr und können den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Gleichgewicht bringen.

Fachleute betonen, dass das vegetative Nervensystem im Winter sensibler reagiert. Verstärkte Reizverarbeitung, eingeschränkte Regeneration und ein veränderter Hormonhaushalt führen dazu, dass Erholung langsamer einsetzt. Bereits kleine Maßnahmen können helfen: bewusstes Tageslicht, kurze Pausen, leichte Bewegung und feste Ruhezeiten gelten als wirksame Strategien zur Stabilisierung des Nervensystems.

Einige Menschen ergänzen diese Routinen durch unterstützende Technologien, etwa Anwendungen zur Lichtregulation oder multisensorische Entspannungstools. Dazu zählen beispielsweise Blaulichtbrillen wie Propeaq, die den circadianen Rhythmus gezielt beeinflussen können, oder visuelle Entspannungsgeräte wie neuroVIZR, die auf Licht- und Musterstimulation setzen. Fachleute weisen darauf hin, dass solche Hilfsmittel klassische Methoden wie Bewegung, Tageslicht oder Schlafhygiene nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen können.

Viele nutzen den Januar, um erste kleine Gewohnheiten zu etablieren, die den Energiehaushalt durch die dunklere Jahreszeit tragen. Entscheidend ist dabei weniger die Größe der Veränderung, sondern ihre Regelmäßigkeit.

Weiterführende Informationen zu mentaler Balance und unterstützenden Technologien finden Interessierte unter:

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

