Wie lässt sich neuronale Aktivität effizient, mobil und präzise erfassen - auch außerhalb des Labors?
Das X.on EEG Headset von Brain Products ermöglicht flexible EEG-Messungen für Forschung, Entwicklung und Ausbildung - drahtlos, anwenderfreundlich und präzise.
Die Erforschung neuronaler Prozesse verlangt nach Technologien, die präzise Daten liefern und sich zugleich flexibel in verschiedenste Forschungsumgebungen integrieren lassen. Gerade in Studien, die außerhalb des Labors stattfinden – etwa im Alltag, in Bildungseinrichtungen oder im Bereich Human-Computer-Interaction – ist Mobilität entscheidend. Das X.on EEG Headset von Brain Products wurde exakt für diese Anforderungen entwickelt.
Als tragbares, drahtloses 7-Kanal-EEG-System mit zusätzlichem AUX-Kanal verbindet es wissenschaftliche Genauigkeit mit einfacher Handhabung. Durch die Nutzung von Salzwasserschwammelektroden und hochwertiger Elektronik liefert das System zuverlässige Daten bei minimalem Vorbereitungsaufwand. Das geringe Gewicht und das flexible Design ermöglichen mobile Messungen unter realen Bedingungen – ein klarer Vorteil für moderne Forschung.
Wissenschaftlich fundiert, anwenderorientiert
Ob kognitive Studien, neurowissenschaftliche Grundlagenforschung oder innovative Ansätze in der Neuroökonomie – das X.on Headset eröffnet neue Perspektiven. Über Bluetooth® können EEG-Daten in Echtzeit an Android-Geräte oder PCs übertragen und mit bewährten Formaten wie BVCDF oder XDF gespeichert werden. Die Integration in gängige Analyseumgebungen erfolgt über Lab Streaming Layer (LSL) – ideal für interdisziplinäre Forschungsansätze.
Die X.on App für Android bietet Funktionen wie Impedanzprüfung, Datenspeicherung, Streaming und Zugriff auf Sensorschnittstellen des Mobilgeräts – darunter GPS, Luftdruck oder Bewegungssensoren. Auch die Kompatibilität mit der PEER-App für iOS erweitert die Anwendungsoptionen. Das System eignet sich sowohl für kontrollierte Versuchsanordnungen als auch für explorative Feldforschung.
Entwickelt von einem globalen Marktführer der Neuroforschung
Das X.on EEG Headset stammt vom deutschen Unternehmen Brain Products, einem der weltweit führenden Anbieter für neurophysiologische Forschungslösungen. Seit der Gründung 1997 in Deutschland prägt Brain Products mit technologischer Innovationskraft und enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft den Markt. Bekannt wurde das Unternehmen mit dem BrainVision Analyzer, der ersten EEG-Analysesoftware für Windows.
Mit Produkten wie dem EEG-Verstärker BrainAmp, dem Elektrodensystem actiCAP und kabellosen Lösungen wie dem X.on bietet Brain Products ein umfassendes Portfolio an Hard- und Software für die neurophysiologische Forschung. Das Unternehmen ist auf drei Kontinenten vertreten und zeichnet sich durch nachhaltige Entwicklung, partnerschaftlichen Kundenkontakt und höchste Qualitätsstandards aus.
Kein Medizinprodukt – ausschließlich für Forschung und Entwicklung
Das X.on EEG Headset ist kein Medizinprodukt und nicht für klinische Diagnostik oder Therapie zugelassen. Es darf ausschließlich im nicht-medizinischen Bereich durch qualifiziertes Fachpersonal eingesetzt werden – etwa in universitären Studien, Entwicklungsprojekten oder industriellen Forschungslaboren. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Analyse kognitiver Prozesse bis hin zu prototypischen Entwicklungen im Bereich Brain-Computer-Interfaces.
Erhältlich im MindTecStore
Das X.on EEG Headset ist über den MindTecStore erhältlich – dem spezialisierten Fachhändler für neurotechnologische Lösungen. Der MindTecStore bietet neben fundierter Produktberatung auch technischen Support und richtet sich gezielt an Forschungseinrichtungen, Entwicklerteams und akademische Institutionen. Als etablierter Vertriebspartner für Brain Products bietet der MindTecStore den direkten Zugang zu innovativer Technik auf dem neuesten Stand der Neurowissenschaft.