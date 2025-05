Wie lässt sich mentale Leistungsfähigkeit gezielt trainieren – und was bringt das im Alltag?

Aufmerksamkeitstraining durch EEG-Neurofeedback Stress- und Entspannungsregulation mithilfe von Atem- und Herzfrequenzdaten Schlaftracking mit Analyse der Einschlafzeit und Schlafphasen Langfristige Entwicklung durch App-gestützte Auswertung von Fortschritten

Konzentration über längere Zeit aufrechterhalten, in stressigen Situationen fokussiert bleiben, geistige Erschöpfung schneller überwinden oder einfach besser schlafen – viele Menschen stehen heute vor genau diesen Herausforderungen. Neben klassischen Methoden wie Achtsamkeitstraining oder Bewegung rückt zunehmend auch Technologie in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist das Stirnband, das Neurofeedback und moderne Sensorik kombiniert, um mentale Prozesse sichtbar und trainierbar zu machen.Muse misst mithilfe vondie Gehirnaktivität und liefert über eine App Rückmeldungen zum aktuellen Aufmerksamkeitszustand. So lassen sich Konzentrationsphasen erkennen und gezielt trainieren. Auch Herzfrequenz und Atemmuster werden erfasst – beispielsweise zur Unterstützung von Entspannungsübungen oder Meditation. Darüber hinaus bietet Muse eine Funktion zur, mit der sich Einschlafdauer, Schlafphasen und Erholungsqualität nachvollziehen lassen.Das Ziel: mentale Prozesse nicht nur beobachten, sondern gezielt verbessern – durch regelmäßiges Training, basierend auf biofeedbackgestützten Daten.Muse kommt nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch im Profisport und in der Neuroforschung zum Einsatz. Die Neurowissenschaftlerin(Neuro Athletics) verwendet Muse beispielsweise zur Unterstützung vonbei der Schlafregeneration und zur Anpassung an wechselnde Zeitzonen.beschreibt das Stirnband als hilfreiches Tool zur Stressbewältigung und zur Förderung der geistigen Präsenz – besonders nach belastenden Einsätzen. Auchundintegrieren Muse regelmäßig in ihre mentale Trainingsroutine.Muse unterstützt in unterschiedlichen Bereichen:Ein in der App angezeigter sogenannterliefert Hinweise auf das individuelle kognitive Leistungsniveau. Dieser wird u. a. mit Reaktionsgeschwindigkeit, Gedächtnisleistung und mentaler Klarheit in Verbindung gebracht.Ob im Berufsleben, beim Sport oder zur Schlafoptimierung – Muse ist vielseitig einsetzbar. Die Technologie basiert auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Für Menschen, die ihre geistige Leistungsfähigkeit besser verstehen und gezielt trainieren möchten, bietet Muse eine alltagstaugliche Möglichkeit mit wissenschaftlichem Hintergrund.