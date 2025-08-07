Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1031702

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Wie lässt sich ein gesunder Schlaf-Wach-Rhythmus erhalten, wenn der Alltag ständig wechselt?

Zwischen Jetlag, Schichtarbeit und Bildschirmzeit: Moderne Lichttechnologie kann helfen, innere Ruhe und Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen.

(lifePR) (Linden, )
Der eigene Biorhythmus gerät schnell aus dem Takt

Unregelmäßige Arbeitszeiten, lange Reisen durch verschiedene Zeitzonen oder die permanente Nutzung von Bildschirmen – moderne Lebensstile fordern den biologischen Taktgeber des Menschen heraus. Das natürliche Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe gerät leicht aus der Balance. Wer frühmorgens leistungsfähig sein will, abends aber nicht zur Ruhe kommt, sucht oft nach einer praktikablen Lösung, ohne direkt auf Medikamente oder starre Routinen zurückgreifen zu müssen.

Licht als Schlüssel zur inneren Stabilität

Die Rolle von Licht im menschlichen Organismus ist wissenschaftlich gut belegt: Blaues Licht aktiviert, während seine Vermeidung am Abend den Schlaf fördern kann. Diese Erkenntnisse nutzt die Propeaq 3 Blaulichtbrille konsequent – und kombiniert moderne Lichttechnologie mit smarter Steuerung. Integrierte LEDs senden gezielte Lichtimpulse direkt vor die Augen. Dadurch kann die Brille dazu beitragen, die innere Uhr zu stabilisieren – individuell angepasst an Tageszeit, Reiseziel oder Schichtplan.

Eine Brille – zwei Funktionen

Die Besonderheit liegt in der Flexibilität. Tagsüber wirkt die Brille aktivierend durch gezielte Blaulichtzufuhr. Am Abend können orangefarbene Wechselgläser dafür sorgen, dass störende Umgebungsreize wie Bildschirmlicht ausgeblendet werden. Beide Funktionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren – mit oder ohne App. Besonders praktisch: Die LEDs sind direkt im Rahmen integriert, eine Nutzung ist daher auch ohne Gläser möglich.

Smarte App-Unterstützung für präzise Lichtzeitpläne

Die kostenlose TimeTooler App erweitert das Nutzungserlebnis. Sie erstellt individuelle Lichtzeitpläne, angepasst an persönliche Schlafmuster, Reiserouten oder wechselnde Arbeitszeiten. Nutzerinnen und Nutzer erhalten konkrete Empfehlungen, wann Licht aktiviert oder gefiltert werden sollte – auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Chronobiologie. Die Verbindung zur Brille erfolgt kabellos über Bluetooth.

Mobilität und Komfort im Alltag

Mit einem Gewicht von nur rund 41 Gramm ist die Propeaq 3 ideal für unterwegs – ob auf Geschäftsreise, im Fitnessstudio oder beim Gang zur Nachtschicht. Der Akku liefert bis zu zwei Stunden Lichtleistung pro Ladung. Geladen wird bequem per Micro-USB. Zusätzliche Wechselgläser – etwa mit Sehstärke oder Sonnenschutz – machen das modulare Design vielseitig erweiterbar.

Wissenschaftlich fundierte Wirkung

Chronobiologische Studien bestätigen den positiven Einfluss gezielter Lichtimpulse auf Wachheit, Konzentration und Schlafqualität – insbesondere bei Menschen mit wechselndem Tagesrhythmus. Die Anwendung der Propeaq Brille basiert auf diesen Erkenntnissen. Obwohl sie kein medizinisches Produkt ist, kann sie eine sinnvolle Unterstützung bei der Alltagsstrukturierung sein – durch gezielte Lichtlenkung zu den passenden Zeitpunkten.

Erhältlich im MindTecStore

Die Propeaq 3 Blaulichtbrille ist im MindTecStore erhältlich – dem Onlineshop für ausgewählte Produkte rund um mentale Gesundheit, Neurotechnologie und smartes Biofeedback. Der MindTecStore steht für geprüfte Qualität, fachkundige Beratung und Innovation auf wissenschaftlicher Basis. Ideal für alle, die ihren Alltag bewusst gestalten möchten.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.