Wie lässt sich ein gesunder Schlaf-Wach-Rhythmus erhalten, wenn der Alltag ständig wechselt?
Zwischen Jetlag, Schichtarbeit und Bildschirmzeit: Moderne Lichttechnologie kann helfen, innere Ruhe und Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen.
Unregelmäßige Arbeitszeiten, lange Reisen durch verschiedene Zeitzonen oder die permanente Nutzung von Bildschirmen – moderne Lebensstile fordern den biologischen Taktgeber des Menschen heraus. Das natürliche Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe gerät leicht aus der Balance. Wer frühmorgens leistungsfähig sein will, abends aber nicht zur Ruhe kommt, sucht oft nach einer praktikablen Lösung, ohne direkt auf Medikamente oder starre Routinen zurückgreifen zu müssen.
Licht als Schlüssel zur inneren Stabilität
Die Rolle von Licht im menschlichen Organismus ist wissenschaftlich gut belegt: Blaues Licht aktiviert, während seine Vermeidung am Abend den Schlaf fördern kann. Diese Erkenntnisse nutzt die Propeaq 3 Blaulichtbrille konsequent – und kombiniert moderne Lichttechnologie mit smarter Steuerung. Integrierte LEDs senden gezielte Lichtimpulse direkt vor die Augen. Dadurch kann die Brille dazu beitragen, die innere Uhr zu stabilisieren – individuell angepasst an Tageszeit, Reiseziel oder Schichtplan.
Eine Brille – zwei Funktionen
Die Besonderheit liegt in der Flexibilität. Tagsüber wirkt die Brille aktivierend durch gezielte Blaulichtzufuhr. Am Abend können orangefarbene Wechselgläser dafür sorgen, dass störende Umgebungsreize wie Bildschirmlicht ausgeblendet werden. Beide Funktionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren – mit oder ohne App. Besonders praktisch: Die LEDs sind direkt im Rahmen integriert, eine Nutzung ist daher auch ohne Gläser möglich.
Smarte App-Unterstützung für präzise Lichtzeitpläne
Die kostenlose TimeTooler App erweitert das Nutzungserlebnis. Sie erstellt individuelle Lichtzeitpläne, angepasst an persönliche Schlafmuster, Reiserouten oder wechselnde Arbeitszeiten. Nutzerinnen und Nutzer erhalten konkrete Empfehlungen, wann Licht aktiviert oder gefiltert werden sollte – auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Chronobiologie. Die Verbindung zur Brille erfolgt kabellos über Bluetooth.
Mobilität und Komfort im Alltag
Mit einem Gewicht von nur rund 41 Gramm ist die Propeaq 3 ideal für unterwegs – ob auf Geschäftsreise, im Fitnessstudio oder beim Gang zur Nachtschicht. Der Akku liefert bis zu zwei Stunden Lichtleistung pro Ladung. Geladen wird bequem per Micro-USB. Zusätzliche Wechselgläser – etwa mit Sehstärke oder Sonnenschutz – machen das modulare Design vielseitig erweiterbar.
Wissenschaftlich fundierte Wirkung
Chronobiologische Studien bestätigen den positiven Einfluss gezielter Lichtimpulse auf Wachheit, Konzentration und Schlafqualität – insbesondere bei Menschen mit wechselndem Tagesrhythmus. Die Anwendung der Propeaq Brille basiert auf diesen Erkenntnissen. Obwohl sie kein medizinisches Produkt ist, kann sie eine sinnvolle Unterstützung bei der Alltagsstrukturierung sein – durch gezielte Lichtlenkung zu den passenden Zeitpunkten.
Erhältlich im MindTecStore
Die Propeaq 3 Blaulichtbrille ist im MindTecStore erhältlich – dem Onlineshop für ausgewählte Produkte rund um mentale Gesundheit, Neurotechnologie und smartes Biofeedback. Der MindTecStore steht für geprüfte Qualität, fachkundige Beratung und Innovation auf wissenschaftlicher Basis. Ideal für alle, die ihren Alltag bewusst gestalten möchten.